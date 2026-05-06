L'Arte nel Quotidiano: illycaffè presenta la Nuova Collezione per la Biennale di Venezia 2026

illycaffè svela l'ultima Art Collection a Venezia, trasformando le iconiche tazzine in opere d'arte firmate da quattro artisti internazionali per celebrare il tema 'In minor Keys' della Biennale 2026.

La città di Venezia , cuore pulsante della cultura mondiale, si prepara a ospitare un nuovo capitolo della sua storia artistica con l'avvicinarsi della Biennale Arte 2026.

In questo scenario di eccellenza, illycaffè conferma ancora una volta il proprio ruolo di partner imprescindibile, agendo come main sponsor dell'evento. La tradizione di trasformare le tazzine da caffè in vere e proprie tele per l'espressione creativa non è nuova, ma ogni edizione riesce a portare con sé un'energia rinnovata.

Recentemente, presso l'elegante caffè situato ai Giardini Reali, è stata svelata l'ultima iterazione della prestigiosa illy Art Collection, un progetto che mira a fondere l'estetica dell'arte contemporanea con la ritualità quotidiana del consumo di un caffè. L'iniziativa non rappresenta solo una collaborazione commerciale, ma un atto di amore verso la bellezza, dove l'oggetto d'uso comune viene elevato a opera d'arte, invitando chiunque lo utilizzi a riflettere e a sognare durante un breve momento di pausa.

Il fulcro concettuale di questa nuova collezione è il tema 'In minor Keys', una direzione curatoriale scelta da Koyo Kouoh per definire lo spirito della manifestazione. Per dare vita a questa visione, illycaffè ha convocato quattro artisti di fama internazionale, selezionati per la loro capacità di dialogare tra diverse generazioni e contesti geografici.

L'irlandese Alice Maher, la camerunese Werewere Liking, la sudafricana Thania Petersen e il britannico bengalese Mohammed Z. Rahman hanno saputo interpretare le sfumature di questo tema, portando nelle proprie opere visioni del mondo profondamente diverse ma complementari. Attraverso i loro tratti, colori e forme, la tazzina diventa uno spazio di narrazione dove si intrecciano memoria, immaginazione e riflessioni sociali.

Il dialogo instaurato tra questi artisti permette di esplorare a 360 gradi il rapporto tra l'arte e la vita di tutti i giorni, dimostrando che la creatività non deve necessariamente essere confinata all'interno di una cornice o di un museo, ma può abitare i gesti più semplici della nostra giornata. La presentazione della collezione non si è limitata alla semplice esposizione degli oggetti, ma si è trasformata in un'esperienza multisensoriale e immersiva.

All'ingresso del caffè illy sono state allestite quattro imponenti installazioni, ognuna caratterizzata da un colore predominante che richiama l'universo visivo e le atmosfere personali dei quattro artisti coinvolti. Queste strutture monumentali fungono da ponte tra il visitatore e la collezione, creando un percorso visivo che accompagna chiunque si avvicini alla Biennale durante il periodo di pre-apertura. Ma l'elemento di maggiore stupore è stato senza dubbio la performance urbana che ha visto protagoniste delle tazzine in versione oversize.

Realizzate a mano da maestri artigiani con una cura maniacale per il dettaglio, queste sculture giganti hanno solcato le acque dei canali veneziani in un corteo suggestivo, per poi trovare la loro collocazione definitiva in Riva Ca' di Dio. Qui rimarranno esposte fino al 10 maggio, offrendo ai passanti e ai turisti l'opportunità di ammirare l'arte in una scala insolita, trasformando il paesaggio urbano in una galleria a cielo aperto.

Durante la cerimonia, l'amministratore delegato di illycaffè, Cristina Scocchia, ha sottolineato come la collezione 'In minor keys' celebri la capacità dell'arte di infiltrarsi nella vita quotidiana, regalando emozioni inaspettate. Ha inoltre evidenziato come la collaborazione con artisti di culture così diverse sia stata per l'azienda una fonte di crescita e ispirazione costante, rendendo Venezia il palcoscenico perfetto per questa sinfonia di creatività.

Parallelamente, il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha offerto una riflessione profonda sul significato di questa operazione, definendola come un'arte strappata ai musei per essere restituita alla vita e alle case delle persone. Secondo Buttafuoco, l'arte applicata al rito della lentezza e alla ricerca del silenzio, lontano dal rumore assordante della modernità, acquisisce un valore speciale.

L'efficacia di questa collezione risiede proprio nel saper trovare l'equilibrio perfetto tra colore e sfumatura, restituendo, in un semplice sorso di caffè, l'essenza di quell'idea di 'in minor keys' che caratterizza l'intera visione artistica dell'evento





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