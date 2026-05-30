L'artista ammette di aver provato sentimento di colpa per la cancellazione degli spettacoli terroristici a Vienna

Beran A., artista sospettato di aver commissionato numerosi reati terroristici, ha confessato di aver provato un forte senso di colpa per la cancellazione degli spettacoli terroristici a Vienna nell'agosto del 2024. La sua scelta, secondo l'accusa, proviene da radicalizzazione negli ambienti dell'estremismo islamista, alla luce della quale lo psichiatra forense Peter Hoffmann ha escluso il Involvement di eventuali disturbi mentali

L'artista ha confessato di aver provato un forte senso di colpa per la cancellazione degli spettacolia Vienna , nell'agosto del 2024: è questa la decisione del tribunale della capitale austriaca nei confronti di Beran A., ritenuto responsabile anche di numerosi altri reati di matrice terroristica.

Con lui è stato processato anche un ventunenne slovacco, condannato a 12 anni di carcere. L'arresto è avvenuto pochi giorni prima di uno dei concerti della cantante statunitense allo stadio Ernst Happel di Vienna, grazie a una segnalazione della CIA alle autorità austriache. Secondo l'accusa, Beran A. si sarebbe radicalizzato negli ambienti dell'estremismo islamista, giurando fedeltà all'Isis. Una scelta fatta coscientemente.

Durante il processo, lo psichiatra forense Peter Hoffmann ha escluso qualsiasi disturbo mentale dell'imputato: 'Non esiste alcuna spiegazione psichiatrica per la sua radicalizzazione'. Prima che la giuria si ritirasse per deliberare, Beran A. si è pubblicamente pentito e ha dichiarato di essere dispiaciuto per le proprie azioni, parlando di 'una nuova forma di paura' provocata dalla vicenda. La cantante, da sua parte, ha confessato di aver provato un forte senso di colpa per la cancellazione degli spettacoli.

Ha però ringraziato le autorità per il loro rapido intervento: 'Grazie a loro abbiamo pianto per dei concerti annullati e non per delle vite perdute'





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