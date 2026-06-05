L'autrice ha lasciato un'eredità importante nella rappresentazione delle donne e delle loro storie in un contesto sociale e culturale complesso e mutevole. La sua opera continua a ispirare e a influenzare la cultura e la società contemporanea.

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L'artista che ha raccontato l'Iran attraverso i ricordi di una bambina è morta a Parigi all'età di 56 anni. Quando arriva un'onda troppo grossa, abbassa la testa e lasciala passare. Rivoluzione iraniana: a Teheran il vento soffia ancora. Attraverso il fumetto, l'autrice affronta temi come il matrimonio, la sessualità e le convenzioni sociali, mostrando aspetti della società iraniana raramente rappresentati in Occidente.

Confermando la forza narrativa dell'opera anche al di fuori del linguaggio del fumetto. Negli anni successivi l'autrice si dedicò sempre più al cinema, dirigendo film come. Pur cambiando linguaggio espressivo, continuò a esplorare i temi che avevano caratterizzato tutta la sua carriera: la lotta per la libertà e la giustizia, la lotta contro le ingiustizie e le discriminazioni.

L'autrice è stata una vera pioniera nella rappresentazione delle donne e delle loro storie in un contesto sociale e culturale complesso e mutevole. La sua opera continua a ispirare e a influenzare la cultura e la società contemporanea





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