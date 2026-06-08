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L'artista Elisabetta Milan crea un'installazione per la Giornata Mondiale degli Oceani

Ambiente E Sostenibilità News

L'artista Elisabetta Milan crea un'installazione per la Giornata Mondiale degli Oceani
Elisabetta MilanGiornata Mondiale Degli OceaniInstallazione
📆6/8/2026 9:25 AM
📰IOdonna
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L'installazione 'Just One' di Elisabetta Milan racconta il rapporto tra Terra e Mare e l'impatto dell'inquinamento da plastica sugli ecosistemi marini.

L'artista Elisabetta Milan ha creato un'installazione a Trieste per la Giornata Mondiale degli Oceani. L'opera, intitolata 'Just One', è stata realizzata utilizzando materiali recuperati in mare e racconta il rapporto tra Terra e Mare.

L'installazione è stata ospitata all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste e ha come tema il tema dell'inquinamento da plastica e la sua impatto sugli ecosistemi marini. L'artista ha collaborato con la direttrice generale dell'istituto, la biologa marina Paola Del Negro, e con altre figure autorevoli della ricerca oceanografica italiana. Il progetto di Elisabetta Milan unisce arte e scienza per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e per sensibilizzare gli ecosistemi marini.

Attraverso installazioni, mostre itineranti, percorsi educativi e laboratori, il progetto coinvolge scuole, famiglie, ricercatori e cittadini. Il progetto collabora con realtà scientifiche e ambientaliste e si ispira ai temi del Decennio ONU delle Scienze del Mare e dell'Obiettivo 14 dell'Agenda 2030 dedicato alla tutela degli oceani

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