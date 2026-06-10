L'artista sfida i rapper su Gaza e sfoggia un orologio Patek Philippe da 1,5 milioni

Durante un evento, l'artista ha criticato il silenzio dei colleghi sulla guerra a Gaza, definendoli codardi per paura di perdere denaro, e ha presentato un raro orologio Patek Philippe con complicazione Grande Sonnerie, scatenando polemiche e ammirazione sui social.

Prima di accomodarsi, l'artista ha regalato al pubblico un momento subito virale sui social, scambiandosi un saluto con la rockstar Ghali . Il cantante ha poi espresso un pensiero critico verso il silenzio di alcuni rapper riguardo alla situazione a Gaza , dichiarando: 'Merde, avete paura di perdere soldi e lavoro.

Così sostenete il genocidio'. L'artista ha poi mostrato un orologio di lusso, un Patek Philippe Grande Sonnerie referenza 6301P, del valore di circa 1 milione e 524mila euro. Il segnatempo presenta un quadrante nero smaltato con numeri Breguet, racchiuso in una cassa in platino da 44,8 millimetri e abbinato a un cinturino in pelle di alligatore.

Il cuore dell'orologio è il calibro a carica manuale GS 36-750 PS IRM, un movimento composto da 703 componenti che include una delle complicazioni più prestigiose e complesse dell'alta orologeria meccanica: la Grande Sonnerie. Questa funzione permette all'orologio di suonare automaticamente le ore e i quarti d'ora in modo continuo, senza alcun intervento da parte di chi lo indossa.

L'evento ha suscitato grande attenzione sia per il gesto simbolico dell'artista sia per la presentazione di un capolavoro dell'orologeria, evidenziando il contrasto tra impegno sociale e lusso sfrenato





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ghali Patek Philippe Grande Sonnerie Gaza Lusso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Squalo bianco nel Mediterraneo: prime riprese subacquee durante una missione di pulizia dei fondaliDurante un'operazione di rimozione di reti fantasma nel Canale di Sicilia, un team di sub ha filmato per la prima volta in immersioni uno squalo bianco adulto nel suo habitat naturale nel Mediterraneo. L'avvistamento, ritenuto estremamente raro, è avvenuto mentre i volontari della fondazione Healthy Seas e di Ghost Diving stavano lavorando per liberare i fondali da attrezzature da pesca abbandonate. L'evento riveste un alto valore scientifico e simbolico, evidenziando la biodiversità dell'area e l'urgenza di proteggere gli ecosistemi marini dalle minacce antropiche, in particolare dalle reti fantasma. Le immagini potrebbero aiutare a studiare il comportamento e la distribuzione di una specie fortemente minacciata.

Read more »

Filippine, il terremoto fa crollare la scuola durante la lezione: bambini in fugaUn violento terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito lunedì 8 giugno il sud delle Filippine, facendo tremare la Mahayahay Elementary School di Digos mentre…

Read more »

'L'Occidente è morto a Gaza': il libro che i media non vogliono raccontareRanda Ghazy racconta Gaza attraverso storie vere di resistenza. Peter Gomez: 'Chiudiamo gli occhi su Gaza'.

Read more »

Indagine su Ben-Gvir per il trattamento degli attivisti della flottiglia di GazaIl ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, è stato posto sotto indagine dalle autorità italiane per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia di Gaza dello scorso mese. La fonte giudiziaria, che ha richiesto l'anonimato, ha confermato le precedenti segnalazioni delle agenzie di stampa italiane e ha dichiarato che Ben-Gvir è indagato per sospetto di tortura e rapimento di cittadini italiani che facevano parte degli attivisti. Se l'indagine confermerà le accuse, i pubblici ministeri potrebbero presentare una richiesta formale di processo. In risposta all'indagine italiana, Ben-Gvir ha dichiarato in un comunicato: "Non mi sottrarrò a un'indagine o a un'altra e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti". Israele e Ben-Gvir hanno affrontato crescenti critiche internazionali dopo che il ministro, a fine maggio, ha pubblicato un video che mostrava gli attivisti di Gaza detenuti inginocchiati con le mani legate dopo che Israele aveva intercettato la flottiglia di aiuti in acque internazionali. Gli organizzatori hanno detto che tra i 430 attivisti detenuti dalla polizia israeliana c'erano anche cittadini italiani e della Corea del Sud. In un video che Ben-Gvir ha postato su X, gli agenti hanno costretto un'attivista a terra dopo che questa aveva cantato "Palestina libera, libera". Il governo del primo ministro italiano Giorgia Meloni ha definito "inaccettabile" il trattamento riservato agli attivisti e ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere spiegazioni. L'Italia ha poi chiesto all'Unione europea di discutere delle sanzioni contro Ben-Gvir, mentre la Francia ha deciso di bandire Ben-Gvir dal proprio territorio. Gli organizzatori della flottiglia affermano di aver voluto rompere il blocco israeliano di Gaza fornendo assistenza umanitaria, che secondo gli organismi di assistenza scarseggia ancora nonostante il cessate il fuoco tra Israele e gli Stati Uniti.

Read more »