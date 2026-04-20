L ascesa della propaganda digitale iraniana: tra intelligenza artificiale e satira diplomatica

Analisi dell evoluzione della propaganda del regime iraniano che, attraverso l uso dell intelligenza artificiale e campagne social ironiche coordinate dalle ambasciate, tenta di contrastare le influenze di Stati Uniti e Israele proiettando un immagine di forza e superiorità culturale.

Il regime iraniano sta orchestrando una complessa strategia di comunicazione su scala globale, finalizzata a contrastare l influenza statunitense e israeliana attraverso l uso sapiente di strumenti digitali moderni e una narrazione sarcastica.

Questa offensiva si articola principalmente su due binari distinti: l impiego di video realizzati con l intelligenza artificiale, che si diffondono rapidamente sui social network, e una capillare campagna di satira politica condotta dagli account ufficiali delle ambasciate iraniane disseminate in tutto il mondo. L obiettivo primario di questa operazione non è solo la critica diretta, ma il tentativo di costruire un immagine del regime come entità solida, consapevole della propria posizione e capace di gestire le tensioni internazionali con una sorta di distacco ironico. Tale strategia riflette la più ampia visione geopolitica di Teheran, che mira ad assorbire le pressioni esterne e le sanzioni prolungate, cercando di guadagnare tempo prezioso in vista di futuri negoziati in cui potersi presentare da una posizione di forza dichiarata. La natura di questa propaganda si manifesta in modo particolare attraverso messaggi taglienti e provocatori che prendono di mira figure centrali della politica internazionale, come nel caso delle frecciatine rivolte all ex presidente statunitense Donald Trump. Utilizzando il tono sarcastico tipico dei social media, le ambasciate iraniane in nazioni come la Thailandia o il Ghana pubblicano contenuti che parodiano il linguaggio sgrammaticato o i toni iperbolici delle leadership occidentali. Un esempio significativo è stato il commento riguardo ai rapporti tra Giorgia Meloni e Washington, dove l ambasciata iraniana ha tentato di instaurare un dialogo amichevole con l Italia, puntando su elementi culturali condivisi e su una retorica che dipinge l Iran come un attore razionale e colto, contrapposto a un Occidente spesso descritto come caotico e imprevedibile. Questo approccio comunicativo serve a proiettare l immagine di un Davide digitale che sfida un Golia ottuso, cercando di guadagnare simpatie all interno del cosiddetto Sud globale, area geografica e politica dove le rivendicazioni contro le potenze occidentali rimangono molto forti. È necessario osservare che questa vasta operazione di immagine è pensata esclusivamente per un pubblico estero, mentre la popolazione iraniana rimane confinata in un isolamento informativo senza precedenti. Con il blocco quasi totale di internet attivo nel paese per prevenire disordini interni, il regime seleziona con estrema cura cosa mostrare al mondo, omettendo sistematicamente le violente repressioni contro i dissidenti e la gestione autoritaria del dissenso interno. Mentre all esterno vengono promossi video in stile Lego o battute sagaci sull architettura e sul cibo, all interno dei confini nazionali si consuma una repressione durissima fatta di arresti di massa e condanne capitali. La comunicazione iraniana sfrutta dunque le debolezze strutturali della narrazione politica americana, fatta di contraddizioni e minacce iperboliche, per costruire una narrativa alternativa che cerca di nascondere le fragilità interne sotto una maschera di superiorità intellettuale e distacco ironico, cercando in ogni modo di restare al di sotto della soglia di reazione delle superpotenze avversarie





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Propaganda Intelligenza Artificiale Geopolitica Social Media

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Router Tp-Link trasformati in armi informatiche: l'offensiva russa fermata negli Stati UnitiNel mirino dell'intelligence di Mosca non solo politici e istituzioni, ma anche la tecnologia domestica. L'intervento dell'Fbi ripristina la rete e blocca gli accessi illeciti

Read more »

Cessate il fuoco in Libano: una complessa partita a scacchi tra Israele, Iran e Stati UnitiUn nuovo accordo di cessate il fuoco in Libano, mediato dagli Stati Uniti, emerge come conseguenza di trattative più ampie tra Israele, Stati Uniti e Iran. L'intesa, inizialmente osteggiata da Israele e Stati Uniti, ma voluta dall'Iran, rappresenta un passo cruciale nel complicato quadro della guerra in Medio Oriente, legata anche al controllo dello Stretto di Hormuz.

Read more »

Conte: «Intervento a Hormuz solo con il sì dell’Onu. Meloni? Un paio di giravolte non cancellano la linea di politica estera»«Dopo gli attacchi illegali di Stati Uniti e Israele bisogna stare attentissimi a non...

Read more »

Gli Stati Uniti hanno attaccato e sequestrato una nave iranianaAveva cercato di forzare il blocco statunitense a Hormuz, dice Trump: intanto una delegazione americana tornerà in Pakistan per i negoziati

Read more »

Nave iraniana sequestrata dagli Stati Uniti, così i marines hanno preso il controllo della TouskaLa Marina statunitense ha aperto il fuoco contro una nave mercantile iraniana che stava...

Read more »

Gli Stati Uniti hanno attaccato e sequestrato una nave iranianaLa portacontainer Touska ha provato a superare il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz: poi sono intervenuti i marines

Read more »