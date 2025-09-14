L'ascesa di Super Mario: da Jumpman a icona pop

Un'analisi del successo di Super Mario, dalla creazione di Shigeru Miyamoto al suo impatto culturale. Il testo esplora l'evoluzione del personaggio, il suo design innovativo e la sua longevità come icona della cultura popolare.

Prima di diventare Super Mario , l'idraulico baffuto di Nintendo nasceva con un altro nome: Jumpman. Era il protagonista di Donkey Kong , il gioco che salvò l'azienda giapponese da una profonda crisi finanziaria. All'epoca Nintendo aveva in magazzino troppi cabinati invenduti di Radar Scope e decise di lanciare un concorso interno per capire come riciclarli.

Fu Shigeru Miyamoto, giovane designer allora sconosciuto, a proporre l'idea di un gioco in cui un carpentiere saltava su piattaforme di legno per salvare una ragazza da una scimmia gigante. Un'idea semplice, ma rivoluzionaria, che cambiò il destino della compagnia e dell'intero settore. Da lì, il passo verso Mario Bros del 1983, dove si vede anche Luigi, e Super Mario Bros. uscito il Giappone il 13 settembre 1985, fu breve. E da allora Mario non è stato più solo un personaggio dei videogiochi, ma un simbolo culturale capace di parlare a generazioni diverse e di resistere al tempo.\Il design stesso di Mario è frutto della scarsità. Pochi pixel, tre colori, la necessità di rendere subito riconoscibile un omino sullo schermo: ecco il cappello per non dover animare i capelli, i baffi per sostituire una bocca troppo difficile da disegnare, la salopette rossa per distinguere busto e arti. Una soluzione pratica che ha finito per definire un'estetica, trasformando un vincolo in leggenda. Il successo del NES, esploso fino a diventare la console più venduta al mondo fino all'arrivo della PlayStation 2, consacrò Mario come simbolo di Nintendo e, più in generale, come una delle icone pop in grado di comunicare un intero mondo. Al pari di Pac-Man o dell'alieno di Space Invaders, il personaggio creato da Shigeru Miyamoto superava lo schermo per entrare nell'immaginario collettivo. Ciò che distingueva Mario dalla concorrenza era la capacità di suggerire non soltanto un livello da superare, ma un universo coerente e vivo. Per chi era abituato a titoli che si svolgevano tutti in una singola schermata, Super Mario Bros. rappresentava una rivoluzione: un mondo da esplorare, segreti da scoprire, sfide sempre nuove. Per la prima volta, i fondali non erano neri ma luminosi, con nuvole, montagne e colori brillanti. Anche la musica giocava un ruolo inedito: più tracce, variazioni contestuali, temi dedicati persino alla sconfitta. Una cura maniacale che restituiva ai giocatori quella qualità che l'industria aveva smarrito durante la crisi dei videogiochi dei primi anni '80. Non a caso fu uno dei primi giochi in cui gli sviluppatori si specializzarono, occupandosi solo di alcuni aspetti, per poi uniformare il lavoro in modo coerente.\La trama era ridotta all'osso, basata sullo stereotipo della principessa da salvare, ma proprio la semplicità dell'impianto narrativo lo rendeva universale. Mario era lo straniero che arriva in città per ristabilire l'ordine, come in un western o in una favola: unico essere umano in un regno popolato da funghi antropomorfi, tartarughe e pallottole con la faccia, si distingueva nettamente dall'ambiente, rendendo la sua impresa ancora più epica. In questo senso, il Regno dei Funghi si affianca agli universi narrativi di Star Wars o Star Trek, mondi immaginari che hanno conquistato stabilmente l'immaginazione collettiv





LaStampa / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Mario Nintendo Donkey Kong Super Mario Bros Shigeru Miyamoto Cultura Pop History Of Video Games

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Super Mario Bros 2, il sequel si intotelerà Super Mario Galaxy MovieIn uscita negli USA il 3 aprile 2026, il sequel del capolavoro animato sarà basato su 'Super Mario Galaxy', videogioco di successo uscito nel 2007

Leggi di più »

Quarant’anni di Super Mario: l’idraulico che ha insegnato al mondo a giocareUn'icona pop senza tempo, capace di reinventarsi senza tradirsi che contribuì a salvare Nintendo molti anni fa, prima ancora di chiamarsi Mario

Leggi di più »

Nintendo lancia Super Mario Bros nel 1985: la storia del gioco che è diventato leggenda4 videogiochi di settembre

Leggi di più »

I 40 anni di Super Mario Bros, l'idraulico personaggio simbolo dei videogiochiIl 13 settembre 1985 usciva in Giappone per Nintendo e diventava popolare nel mondo (ANSA)

Leggi di più »

Super Mario Bros compie 40 anni: storia del videogioco che ha rivoluzionato l’intrattenimentoDalla crisi dei videogiochi al successo mondiale: come Mario è diventato l'icona videoludica più riconoscibile di tutti i tempi

Leggi di più »

Sono 40 anni che Mario è SuperIl 13 settembre del 1985 Nintendo fece la storia pubblicando un videogioco come non se ne erano mai visti e sentiti prima

Leggi di più »