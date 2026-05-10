L'Ascesa e la Caduta di Gerhard Schröder: Da Cancelliere a Paria

Un'analisi dettagliata della carriera politica di Gerhard Schröder, delle sue riforme decisive in Germania e del controverso legame con Vladimir Putin che lo ha portato all'isolamento sociale e politico.

Tutto ebbe inizio una sera del 1982 a Bonn, quando un giovane deputato della Spd, eletto da soli due anni al Bundestag, uscì da un ristorante italiano dopo una cena conviviale con i colleghi.

Inebriato dall'alcol e spinto da un'improvvisa scarica di ambizione, si avvicinò alle inferriate della cancelleria gridando il desiderio impellente di entrare. Quel gesto, quasi profetico, anticipava di sedici anni il momento in cui Gerhard Schröder sarebbe effettivamente varcato l'ingresso principale del Bundeskanzleramt nell'ottobre del 1998. Dopo aver sconfitto Helmut Kohl, l'architetto della riunificazione tedesca, l'avvocato proveniente da Hannover guidò il Paese per sette anni alla testa di una coalizione con i Verdi, guidati da Joschka Fischer.

Il suo mandato fu caratterizzato da riforme strutturali che modernizzarono profondamente la Germania, preparandola alle sfide del nuovo millennio. Tra i suoi successi più significativi si ricordano l'introduzione dello jus soli nella legge sulla cittadinanza, la decisione strategica di abbandonare l'energia atomica e, soprattutto, la più radicale ristrutturazione del sistema di welfare dai tempi di Bismarck.

Sul piano internazionale, Schröder dimostrò fermezza decidendo le prime azioni militari tedesche dal dopoguerra, intervenendo in Kosovo nel 1999 e in Afghanistan nel 2001, ma ebbe anche il coraggio politico di opporsi fermamente a George W. Bush, rifiutando di partecipare all'invasione dell'Iraq, un'impresa che considerava folle e ingiustificata. Nonostante l'eredità di un grande cancelliere, l'immagine di Schröder è oggi profondamente compromessa, al punto da essere considerato un paria nella sua stessa patria.

Il motivo risiede nel suo ambiguo e profittevole legame con Vladimir Putin. Subito dopo aver lasciato la carica nel 2005, Schröder si trasformò nel principale lobbista dell'autocrate del Cremlino, assumendo ruoli di vertice nei consigli di amministrazione dei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Questa transizione non fu casuale, ma frutto di una precisa volontà economica: anni prima, al suo sessantesimo compleanno, aveva confidato al suo biografo il desiderio di fare soldi.

Accettando l'offerta di Putin, l'ex cancelliere sembra aver siglato un patto simile a quello di Faust con Mefistofele, ma senza il rimorso finale. Anche dopo l'invasione dell'Ucraina, Schröder ha evitato ogni mea culpa, definendo la guerra un errore ma rifiutando di condannare Putin, descrivendolo paradossalmente come l'unico uomo capace di porre fine al conflitto.

Questa posizione di presunta mediazione lo ha portato all'isolamento totale: ha perso lo staff ufficiale, l'ufficio previsto per gli ex capi di governo e ha dovuto restituire onorificenze care, come la tessera d'onore del Borussia Dortmund e la cittadinanza onoraria di Hannover, segnando la sua definitiva emarginazione politica e sociale. Per comprendere appieno la natura di questo legame viscerale con il leader russo, è necessario analizzare le radici biografiche di Schröder.

Come Putin, l'ex cancelliere è un uomo che è partito dal nulla, costruendo la propria ascesa attraverso l'impegno e l'ambizione. Entrambi condividono origini estremamente umili, un elemento che ha creato tra loro una sintonia profonda, basata sul senso di riscatto sociale. Schröder non ha mai conosciuto il padre, un soldato della Wehrmacht scomparso sul fronte orientale nel 1944 quando lui aveva appena sei mesi.

È cresciuto grazie ai sacrifici di una madre che lavorava come donna delle pulizie per mantenere cinque figli. La sua determinazione lo ha portato a frequentare le scuole serali mentre lavorava di giorno, riuscendo infine a laurearsi in legge con il massimo dei voti. La sua militanza nella Spd iniziò a diciannove anni, culminando nel 1978 con la guida dei Jusos, l'organizzazione giovanile del partito.

Questo percorso di autodeterminazione e l'orgoglio di essersi fatto da solo hanno plasmato la sua personalità, rendendolo vulnerabile al fascino di un potere forte e simile al proprio percorso di vita. Oggi, l'uomo che aveva modernizzato la Germania si ritrova prigioniero di un legame che ha cancellato i suoi meriti politici, trasformando un leader di Stato in un simbolo della dipendenza energetica e politica verso l'est





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