L'Asse tra Pyongyang e Mosca si Consolida: Kim Jong Un Ribadisce il Sostegno a Putin

In occasione della Festa Nazionale russa, il leader nordcoreano ha espresso piena adesione alle politiche di Vladimir Putin, segnando un nuovo step nell'alleanza strategica tra i due Stati.

Il leader della Repubblica Popolare Democratica di Corea, Kim Jong Un , ha recentemente inviato un messaggio di congratulazioni formale al presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin , in occasione della celebrazione della Festa Nazionale russa.

Attraverso l'agenzia di stampa ufficiale statale KCNA, è emerso che Kim ha espresso un sostegno incondizionato e totale verso le politiche interne ed estere attuate dal Cremlino, sottolineando come l'attuale fase delle relazioni tra Pyongyang e Mosca stia attraversando un momento di eccezionale crescita e solidità. Secondo le dichiarazioni riportate, i legami tra le due nazioni non sono più semplici accordi di convenienza, ma si stanno evolvendo in una vera e propria alleanza strategica, fondata sul trattato di partenariato strategico globale sottoscritto durante la storica visita di Putin a Pyongyang nel giugno del 2024.

Kim ha promesso solennemente che la Corea del Nord rimarrà costantemente al fianco della Russia, ribadendo una visione comune di opposizione alle egemonie globali e un desiderio reciproco di stabilità attraverso la forza e la cooperazione bilaterale. Questa stretta diplomatica si inserisce in un contesto geopolitico estremamente teso, caratterizzato da una cooperazione militare sempre più esplicita tra i due paesi.

Negli ultimi mesi, l'attenzione della comunità internazionale si è concentrata sul presunto dispiegamento di migliaia di soldati nordcoreani per supportare le operazioni russe nel conflitto in corso in Ucraina. Nonostante le sottomissioni ufficiali di Mosca e Pyongyang, che hanno costantemente negato qualsiasi trasferimento di armamenti, diverse agenzie di intelligence a Washington e Seul hanno presentato prove a sostegno dell'accusa che la Corea del Nord stia fornendo massicci quantitativi di proiettili d'artiglieria e missili balistici.

Questa collaborazione militare rappresenta un salto qualitativo rispetto al passato, trasformando il supporto logistico in un impegno operativo che sfida apertamente le sanzioni internazionali e altera gli equilibri di potere nell'est Europa e nel Pacifico. Parallelamente al sostegno militare, l'alleanza si sta concretizzando in opere infrastrutturali di fondamentale importanza strategica.

Uno dei punti cardine di questa nuova era è la costruzione di un ponte terrestre che collegherà direttamente i due territori, il cui completamento è previsto per il prossimo 19 giugno. Secondo numerosi analisti internazionali, l'apertura di questo varco non avrà solo un valore commerciale, ma servirà come strumento cruciale per aggirare le severe sanzioni economiche imposte dalla comunità internazionale ai programmi nucleari e missilistici della Corea del Nord.

Facilitando il flusso di merci, tecnologie e risorse, il ponte permetterà a Pyongyang di mitigare l'impatto dell'isolamento economico e di garantire l'approvvigionamento di materiali critici necessari per il mantenimento del proprio arsenale bellico, consolidando ulteriormente la dipendenza reciproca tra le due potenze. Le celebrazioni per la Festa Nazionale russa sono state inoltre segnate da gesti simbolici di profonda risonanza storica.

Funzionari di alto livello di entrambi i paesi hanno visitato i monumenti e i cimiteri dedicati ai combattenti dell'ex esercito sovietico caduti in battaglia, un atto volto a richiamare i legami ideologici e militari che univano l'Unione Sovietica e la Corea del Nord durante la Guerra Fredda. L'ambasciata russa ha inoltre organizzato ricevimenti esclusivi per l'élite politica nordcoreana, consolidando l'immagine di un fronte unito contro le pressioni dell'Occidente.

Questo riavvicinamento non è dunque solo una manovra tattica legata alla guerra in Ucraina, ma una strategia a lungo termine volta a creare un blocco eurasiatico capace di resistere alle sanzioni e di ridefinire l'ordine mondiale, basandosi su una cooperazione che spazia dalla difesa alla tecnologia, fino al commercio clandestino e alla propaganda diplomatica





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