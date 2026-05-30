L'assistente Vito Ingrande salvò i nove bambini nello scuolabus capovolto

L'assistente Vito Ingrande è stato definito 'eroe' dalle mamme per aver salvato i nove bambini che erano rimasti intrappolati nello scuolabus capovolto in via Salemi a Mazara del Vallo.

L'assistente Vito Ingrande è stato definito 'eroe' dalle mamme per aver salvato i nove bambini che erano rimasti intrappolati nello scuolabus capovolto in via Salemi a Mazara del Vallo.

L'incidente è avvenuto ieri e Vito, 22 anni, non doveva essere presente sul luogo dell'incidente. Tuttavia, aveva dato disponibilità per il turno di pomeriggio che serviva i bambini di Borgata Costiera, che da due settimane non avevano assistente a bordo. Vito era seduto a fianco dell'autista Giuseppe Di Stefano e, insieme all'altra assistente Daniela, ha tirato fuori i bambini che erano rimasti dentro il mezzo.

Vito ha raccontato che per fortuna quel finestrino era aperto e che è salito sul fianco del mezzo mentre Giuseppe e Daniela gli passavano i bambini. L'assistente non ha fratture ma solo dolori al bacino e al collo e è stato dimesso dall'ospedale di Mazara del Vallo.

Vito ha concluso emozionato che per un momento ha pensato che tutto sarebbe finito con quell'impatto e che il suo pensiero è andato subito a sua figlia di sei mesi, che l'ha potuto riabbracciare





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