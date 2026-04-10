L'Astensionismo alle Urne a Roma: Un Problema in Crescita

L'articolo analizza il crescente astensionismo alle urne a Roma, evidenziando le difficoltà dei consiglieri comunali nel mantenere un legame con l'elettorato e la necessità di nuove strategie per incentivare la partecipazione democratica.

Assemblee nei circoli politici, incontri con i cittadini, inaugurazioni e, all'occorrenza, persino feste di quartiere. Le opportunità per farsi vedere e mantenere così un rapporto stretto con l'elettorato, da parte dei consiglieri eletti nell'assemblea capitolina, sono molteplici. E nessuno di coloro che sono riusciti a raggiungere il Campidoglio può permettersi di disertare. \Ottenere voti, d'altronde, è diventato sempre più arduo.

L'astensionismo alle urne è un problema che stenta a risolversi, anzi: il fenomeno è in piena crescita. Nell'ottobre 2021, durante le elezioni amministrative romane, il primo turno ha registrato un'affluenza di poco superiore al 48%, con il VI municipio (quello delle Torri) fanalino di coda con poco più del 42%. La situazione è peggiorata ulteriormente al secondo turno, il ballottaggio vinto da Roberto Gualtieri contro l'avvocato-speaker Enrico Michetti. In quell'occasione, ai seggi si è presentato il 40% degli aventi diritto, e ancora una volta il VI municipio si è distinto per disinteresse, fermandosi al 32% di affluenza. Un vero e proprio deserto elettorale. Il culmine è stato raggiunto con le elezioni europee del giugno 2024, appena due anni fa. Nella Capitale ha votato il 43,8% degli aventi diritto, un dato allarmante che evidenzia un calo costante e preoccupante della partecipazione democratica. Questo trend negativo si riflette nell'atteggiamento dei cittadini verso la politica, con un crescente senso di disillusione e sfiducia nelle istituzioni. I consiglieri comunali, consapevoli di questa situazione, sono chiamati a intensificare i loro sforzi per ristabilire un legame con i cittadini e incentivare la partecipazione elettorale. \La chiave per invertire questa tendenza negativa risiede nella capacità dei rappresentanti politici di comunicare in modo efficace e trasparente, rendendo conto del proprio operato e dimostrando di essere effettivamente al servizio della comunità. Le attività di contatto diretto con i cittadini, come le assemblee nei circoli, gli incontri nei quartieri e la partecipazione agli eventi locali, sono fondamentali per creare un clima di fiducia e ascolto. È necessario, inoltre, utilizzare tutti i canali di comunicazione disponibili, dai social media alle piattaforme digitali, per raggiungere un pubblico più ampio e diversificato, informando i cittadini sulle decisioni prese e sui progetti in corso. Un altro aspetto cruciale è la capacità di rispondere in modo tempestivo ed efficiente alle esigenze e alle preoccupazioni dei cittadini, affrontando i problemi concreti che incidono sulla loro vita quotidiana, come i trasporti pubblici, la gestione dei rifiuti, la sicurezza e la qualità dei servizi. Infine, è essenziale promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica, incoraggiando il dibattito pubblico, la partecipazione a tavoli di lavoro e la presentazione di proposte e idee. Solo attraverso un impegno costante e un dialogo aperto con la comunità sarà possibile recuperare la fiducia dei cittadini e invertire la tendenza all'astensionismo, rafforzando la democrazia e garantendo un futuro migliore per la Capitale





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