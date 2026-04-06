L'Atalanta travolge il Lecce 3-0: Scalvini, Krstovic e Raspadori firmano il successo

L'Atalanta conquista una netta vittoria sul campo del Lecce, accorciando le distanze dal quarto posto. Le reti di Scalvini, Krstovic e Raspadori regalano tre punti preziosi alla squadra di Palladino.

L' Atalanta sbanca il Via del Mare, superando il Lecce con un convincente 3-0 e riducendo il distacco dal quarto posto, occupato attualmente dal Como. La partita, disputata nel lunedì di Pasquetta, ha visto gli orobici dominare sul campo, mostrando una netta superiorità tecnica e tattica. Nonostante un inizio promettente da parte del Lecce , l' Atalanta ha preso gradualmente il controllo del gioco, capitalizzando le occasioni create e mantenendo un'ottima solidità difensiva.

Scalvini, con un potente destro dall'interno dell'area di rigore, ha aperto le marcature al 29', indirizzando la partita verso i nerazzurri. La squadra di Palladino ha continuato a premere, e nella ripresa Krstovic, con un preciso tiro, ha raddoppiato il vantaggio, mettendo una seria ipoteca sul risultato finale. Raspadori, subentrato dalla panchina, ha poi siglato il terzo gol, consolidando la vittoria e dimostrando la profondità della rosa atalantina. \La prestazione dell'Atalanta è stata corale, con ottime prove da parte di diversi giocatori. Scalvini si è confermato una pedina fondamentale sia in difesa che in attacco, Ederson ha dettato i tempi a centrocampo, e De Ketelaere ha dimostrato la sua qualità con giocate ispirate. Krstovic ha risposto presente, mentre Raspadori ha finalizzato al meglio le occasioni create. La vittoria consolida la posizione dell'Atalanta in classifica, alimentando le speranze di un piazzamento in Champions League. Il Lecce, invece, incassa la terza sconfitta consecutiva, restando impantanato nelle zone basse della graduatoria e vedendo allontanarsi la zona salvezza. Nonostante qualche buona parata del portiere Falcone, la difesa giallorossa ha mostrato delle lacune, e l'attacco non è riuscito a rendersi pericoloso con continuità. La squadra di Di Francesco dovrà lavorare per migliorare la propria situazione e cercare di conquistare punti preziosi nelle prossime partite.\La partita ha evidenziato le differenti ambizioni delle due squadre. L'Atalanta, in piena corsa per un posto in Champions League, ha dimostrato di avere le qualità per competere ad alti livelli, mentre il Lecce dovrà lottare per la salvezza. La gestione della partita da parte di Palladino è stata impeccabile, con sostituzioni mirate e una strategia che ha messo in difficoltà il Lecce. La vittoria rappresenta un importante passo avanti per l'Atalanta, che ora dovrà continuare a mantenere alta la concentrazione per raggiungere i suoi obiettivi. Il Lecce dovrà analizzare gli errori commessi e cercare di trovare soluzioni per risollevarsi. Le prestazioni individuali, come quelle di Scalvini, Ederson e De Ketelaere nell'Atalanta, e la tenacia di Banda nel Lecce, hanno contribuito a rendere la partita interessante, ma alla fine è stata la maggiore solidità e organizzazione dell'Atalanta a fare la differenza. Il risultato finale testimonia la superiorità dimostrata in campo dalla squadra di Palladino, che ora si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo





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