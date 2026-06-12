L'attaccante Raúl Jiménez segna il gol del 2-0 nella vittoria del Messico contro il Sudafrica

La settimana dei videogiochi si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno, con la serie di trasmissioni che annuncia nuovi progetti o mostra quelli già noti. Netflix ha detto di non voler più lavorare con i registi che non si adeguano alle loro politiche.

L'attaccante Raúl Jiménez ha segnato ieri il gol del 2-0 nella convincente vittoria del Messico contro il Sudafrica . Per Jiménez, 35 anni, era il 46esimo gol con la nazionale, il primo in un Mondiale, festeggiato con una comprensibile commozione, considerando il contesto e i suoi trascorsi.

La settimana dei videogiochi si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno, con la serie di trasmissioni che annuncia nuovi progetti o mostra quelli già noti. Dopo mesi passati a raccontare di essere in dialogo con i cinema, Netflix ha detto di non voler più lavorare con i registi che non si adeguano alle loro politiche.

Un tempo i saluti di commiato nella chat principale erano molto semplici, ma ora sono diventati più complessi e hanno una funzione di servizio. Lola Young è tornata a fare concerti dopo una pausa, e Nick Cave è iniziato il suo tour a Dublino. La newsletter del Post ha parlato di varie cose, tra cui l'Ucraina e l'Unione Europea, e la Svizzera e il referendum. C'è un diabolico format che torna ciclicamente nella produzione giornalistica: la lista.

Oggi capiremo qualcosa in più su Donald Trump e il modo in cui leggiamo le notizie. Il centrosinistra s'è un po' impantanato in polemiche, e c'è pure chi lo rivendica come un merito. Il governo, sarà il modello di Trapattoni. In questo numero di Colonne, la newsletter del Post su Milano, parliamo di passaggi segreti in metropolitana e di una colonia di coleotteri giganti.

La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv, assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. Quando si parla di sport paralimpici, c'è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue. La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta





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