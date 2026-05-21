L'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran: l'escalation delle tensioni

La Guida Suprema iraniana ha emesso una direttiva secondo cui l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a nove persone accusandole di essere stretti collaboratori o membri della leadership di Hezbollah. La Casa Bianca ha smentito la notizia secondo la quale la Guida Suprema iraniana ha ordinato che l'uranio arricchito rimanga in Iran.

L'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran ha portato a una escalation delle tensioni tra le due parti. La Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha emesso una direttiva secondo cui l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non deve essere inviato all'estero.

Questo ordine potrebbe ulteriormente frustrare il presidente statunitense Donald Trump e complicare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a nove persone accusandole di essere stretti collaboratori o membri della leadership di Hezbollah, nonché di 'ostacolare la pace e il disarmo' del gruppo libanese filo-iraniano. La Casa Bianca ha smentito la notizia secondo la quale la Guida Suprema iraniana ha ordinato che l'uranio arricchito rimanga in Iran.

Gli Stati Uniti e l'Iran non hanno ancora raggiunto un accordo, ma le distanze tra le parti si sono ridotte. Lo ha riferito un alto funzionario iraniano a Reuters, spiegando che tra i principali punti ancora irrisolti restano il destino delle scorte di uranio arricchito iraniano e il controllo di Teheran sullo Stretto di Hormuz.

Secondo la fonte ripresa da Sky News Arabia, la Guida suprema iraniana ha ordinato di non trasferire all'estero l'uranio arricchito, che in Iran raggiunge livelli di purezza prossimi a quelli necessari per la produzione di armi nucleari. Il presidente americano Donald Trump ha però ribadito che Washington 'alla fine otterrà' le scorte di uranio altamente arricchito iraniano, nonostante il rifiuto espresso da Teheran.

'Lo otterremo. Non ne abbiamo bisogno e non lo vogliamo. Forse lo distruggeremo dopo averlo ottenuto, ma non permetteremo che lo abbiano', ha dichiarato Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca. Trump ha anche affrontato la questione dello Stretto di Hormuz, sottolineando che gli Stati Uniti non vogliono 'pedaggi' sul passaggio marittimo strategico.

'Non vogliamo tasse di transito nello Stretto di Hormuz', ha affermato, insistendo sull'importanza della libertà di navigazione per il commercio e l'energia mondiale. Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che un accordo diplomatico sarebbe impossibile se Teheran imponesse tariffe di transito nello stretto.

'Nessuno nel mondo sostiene un sistema di pedaggi. È totalmente inaccettabile e ostacolerebbe qualsiasi accordo diplomatico', ha detto Rubio, definendo l'ipotesi 'una minaccia per il mondo' e 'completamente illegale'. Rubio ha comunque riconosciuto che 'alcuni progressi' sono stati compiuti nei colloqui con Teheran per porre fine alla guerra americano-israeliana contro l'Iran, pur precisando che Washington ha a che fare con 'un regime in qualche modo incrinato'.

'Ci sono alcuni segnali positivi. Non voglio essere eccessivamente ottimista, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni', ha concluso





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