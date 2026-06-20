L'attacco statunitense al cartello di narcotrafficanti venezuelano Tren de Aragua, in cui sarebbe stato ucciso il boss conosciuto come il Niño Guerrero. L'immagine è tratta da un video pubblicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social media Truth, il 12 giugno 2026.

L'attacco statunitense al cartello di narcotrafficanti venezuelano Tren de Aragua, in cui sarebbe stato ucciso il boss conosciuto come il Niño Guerrero. L'immagine è tratta da un video pubblicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social media Truth, il 12 giugno 2026.

Il presidente statunitense ha annunciato che il Comando sud degli Stati Uniti ha condotto un'operazione 'rapida e letale' per uccidere Héctor Rusthenford Guerrero Flores, noto come il Niño Guerrero. L'operazione è stata realizzata con la collaborazione del governo del Venezuela, senza specificare né la data né il luogo in cui è avvenuta. Il post includeva anche un video in cui si vede quello che probabilmente è un missile colpire un edificio facendolo saltare in aria.

Trump ha aggiunto che 'ora i terroristi del Tren de Aragua non hanno nessun rifugio sicuro, né in Venezuela né in nessun altro luogo. Sotto la mia leadership troveremo questi assassini e boss della droga in qualsiasi momento e luogo, per mandarli nelle profondità dell'inferno, a cui appartengono'.

Successivamente il governo di Caracas, guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, ha reso noto che il leader criminale era stato ucciso nello stato di Bolívar, nel sudest del paese, come risultato di una collaborazione coordinata tra i due paesi. L'organizzazione criminale più potente del Venezuela e l'unica ad aver allargato il suo potere all'estero.

Da semplice gruppo nato all'interno di un carcere - quello di Tocorón, nello stato di Aragua - si è trasformato in una minaccia internazionale che gestisce un ampio ventaglio di attività illecite in vari paesi del Sudamerica. È fuggito da Tocorón nel 2012 (era accusato di traffico di droga, omicidio e furto) e poi arrestato nuovamente l'anno dopo.

Doveva scontare una pena a 17 anni ma quando, a settembre del 2023, il governo di Caracas aveva lanciato un'operazione per riprendere il controllo della prigione, lui non c'era. Da allora non si è più saputo nulla, fino all'annuncio della sua uccisione la scorsa settimana.

Secondo Luis Izquiel, docente di criminologia all'università centrale del Venezuela, il Tren de Aragua è un'organizzazione nata più di dieci anni fa all'interno di un sindacato che controllava un tratto in costruzione della ferrovia destinata ad attraversare lo stato di Aragua, nella zona centrosettentrionale del paese. I suoi affiliati estorcevano denaro agli appaltatori, vendevano posti di lavoro nei cantieri e cominciarono a essere conosciuti come 'quelli del Tren de Aragua'.

Quando il Niño Guerrero è rientrato in carcere, nel 2013, il gruppo criminale era ancora piccolo, circoscritto a Tocorón. Ma sotto il suo comando ha cominciato a crescere e a rafforzarsi. L'organizzazione ha allargato le attività in altre regioni venezuelane, 'controllando una miniera illegale nello stato di Bolívar e un corridoio per il traffico di droga verso Trinidad e Tobago, situato nel nord'.

Poi è avvenuto il processo di internazionalizzazione, prima verso la Colombia e poi verso altri paesi latinoamericani, tra cui Perù, Cile, Ecuador, Brasile e Panamá, seguendo la rotta migratoria dei venezuelani che lasciavano il paese per la crisi economica, sociale e politica. Oggi il Tren de Aragua, accusato di traffico di esseri umani, omicidio, sequestro di persona, rapina, traffico di droga ed estorsione, è considerato dagli Stati Uniti un'organizzazione terroristica.

L'operazione congiunta in cui è stato ucciso il boss è un ulteriore esempio del riavvicinamento tra Washington e Caracas dopo la cattura del presidente Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores lo scorso 3 gennaio. A marzo i due paesi hanno ripreso le relazioni diplomatiche, interrotte nel 2019, e gli Stati Uniti stanno procedendo alla riattivazione della loro ambasciata a Caracas.

Nel frattempo Trump sta gradualmente allentando le sanzioni contro il Venezuela, che ha approvato delle leggi sugli idrocarburi e sul settore minerario, aprendo agli investimenti privati nel paese, che ha le più grandi riserve petrolifere al mondo. Ma l'azione militare di Washington è anche l'ennesimo esempio di come la Casa Bianca stia cercando di imporre il suo controllo in America Latina.

Dopo l'intervento per prelevare Maduro, gli Stati Uniti hanno minacciato di condurre operazioni simili anche ae hanno imposto un pesantissimo embargo petrolifero all'isola, che ha conseguenze soprattutto sulla popolazione alle prese con la mancanza di elettricità, benzina e generi di prima necessità. Poi hanno condotto 63 attacchi illegali nei Caraibi e nel Pacifico contro navi accusate senza prove di trasportare droga, provocando più di duecento morti.

L'obiettivo di tutte queste operazioni sembra piuttosto chiaro: dare la priorità agli interessi statunitensi e impadronirsi delle risorse locali





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tren De Aragua Narcotrafficanti Venezuela Stati Uniti Donald Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Super El Niño Expected to Cause Disruptions in Global Weather and Food Output in Coming MonthsNear record-high global inventories, expectations of close-to-normal conditions in some regions, and planned adaptations to El Niño's tendencies might help limit the fallout of the 2026/2027 El Niño, forecasters argue. However, the article highlights drought affecting countries like Indonesia and Malaysia, major suppliers of palm oil and food grains like rice and corn.

Read more »

El Niño minaccia un’inflazione trainata dalle materie primeSecondo uno studio di Schroders, colosso britannico degli investimenti, le ripercussioni ci potrebbero essere soprattutto sulle produzioni alimentari con un raddoppio dei prezzi rispetto ai livelli attuali nel corso del prossimo anno

Read more »

Il Brasile meridionale si prepara ad affrontare El NiñoLa comunità di Porto Alegre si prepara ad affrontare un intenso El Niño, che potrebbe portare piogge estreme e inondazioni devastanti. Il sindaco Sebastiao Melo ha dichiarato che la città è più sicura rispetto al 2024 e sta lavorando intensamente per riparare le stazioni di pompaggio, ricostruire gli argini e migliorare le paratoie.

Read more »

Da un’idea di Miguel Guerrero: con Protti se ne va un’infanzia a imitare il trenino del BariSedici ottobre 1994.

Read more »