L'attore Borghi interpreta il giovane Cervantes nel nuovo film di Amenábar 'Il prigioniero'

L'attore racconta la sua esperienza nel film di Alejandro Amenábar, che racconta gli anni di prigionia di Cervantes ad Algeri. Si parla della scelta di recitare in spagnolo, della libertà sessuale nell'Algeria del XVI secolo e delle preoccupazioni sullo stato del cinema italiano.

L'attore interpreta un giovane Cervantes nel film Il prigioniero di Alejandro Amenábar . Il motivo per il quale ho deciso di fare il film si chiama Alejandro Amenábar .

Mi aveva scritto una lettera per chiedermi di leggere la sceneggiatura. Non c'era bisogno: sono un suo fan e questo progetto è stata una grande possibilità. L'attore, tra una battuta e un intercalare romano di chi ha mantenuto la sua spontaneità, racconta cosa l'abbia attratto de Il prigioniero. La pellicola narra una parentesi poco nota della vita di Miguel de Cervantes: i cinque anni trascorsi come prigioniero ad Algeri.

Un periodo in cui a salvarlo fu la potenza delle storie raccontate ai suoi compagni di cella. Le stesse che attirarono l'attenzione dell'enigmatico e temuto Bey di Algeri, interpretato da Borghi, dando vita a un legame segreto tra carceriere e prigioniero. Non avevo mai parlato una parola di spagnolo prima, spiega l'attore che nella pellicola recita nella lingua dello scrittore di Don Chisciotte. Ho avuto la sensazione di potermi affidare completamente alla visione di Alejandro.

Sono rimasto sorpreso dalla dimensione di fiaba per adulti del film e interessato alla scelta di raccontare la libertà sessuale del periodo. Proprio la contrapposizione tra un mondo aperto da un lato e l'oscurantismo dall'altro rappresenta uno dei nuclei tematici del film. Abbiamo ricostruito quello che succedeva per le strade di Algeri, dove gli omosessuali giravano liberi, sottolinea Amenábar.

Volevo esplorare il concetto di relatività del tempo: quello che vediamo lì sarebbe stato impossibile in Spagna, mentre oggi sarebbe normale a Madrid, ma non più ad Algeri. Quello de Il prigioniero si inserisce in un percorso attoriale improntato alla diversificazione per Borghi. Ma che momento è questo della sua carriera? Mi sembra sempre di essere alla ricerca di sensazioni vecchie che non riesco più a replicare, confida l'attore.

Mi faccio tante domande e spesso non trovo risposte. Mi domando cosa non funzioni. Sicuramente il fatto che fai un film che va a Cannes e poi esce in 13 copie. La colpa è spalmata tra produttori, storie, distribuzione e pubblico e mi dispiace non essere uno di quelli che propone una soluzione concreta, continua Borghi.

Le persone non sono più felici di andare al cinema e mi dispiace, perché se dovesse esserci un futuro senza, sarò ben felice di smettere di fare l'attore. Il mio lavoro esiste soltanto in rapporto alla felicità di chi decide di entrare in sala





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