L'attore turco premiato ai Nastri d'Argento: 'Sono la persona sbagliata'

L'attore turco Yaman è stato premiato ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2026. In un'intervista a IoDonna, ha raccontato la sua esperienza e la sua prossima lavorazione.

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Sono la persona sbagliata a cui rivolgere questa domanda - dichiara Yaman a IoDonna - purtroppo non riesco a dire una data. Penso che bisognerà aspettare almeno un anno. Non so perché, sono questioni di produzione Sono a piani alti che decidono. Dopo aver atteso cinque anni e aver fatto molti sacrifici ricevere un riconoscimento è un sollievo.

Una liberazione. Prima di rivederlo nei panni del pirata creato da Salgari, Yaman ha altro che bolle in pentola. Ho appena finito di girare una serie a Madrid dove ho vissuto per otto mesi, ma ora torno in Italia per lavorare a una commedia nata da una mia idea. Non penso che farò vacanze.

La serie è con Giovanni Nasta, un amico che ho conosciuto sul set. Per questo personaggio dovrò tornare indietro nel tempo e ricordare di come ero da ragazzo, quando studiavo e non facevo vita sociale - spiega l'attore turco





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