L'attrice tra fiction, impegno sociale e vita privata: dal premio per "Caivano" alla collezione di scarpe

Intervista all'attrice italiana reduce dal premio ai Nastri d'Argento per la serie "Caivano" in cui interpreta una preside coraggiosa. Racconta la sfida di raccontare le periferie, l'impegno per l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, il rapporto con il marito Luca Zingaretti e la sua filosofia sulla bellezza. L'intervista è condotta in napoletano e italiano da Silvia Fumarola.

Il ritorno di una delle attrici italiane più amate e premiate, protagonista assoluta della fiction di successo "Il commissario Montalbano" e della serie "Vivi e lascia vivere", è al centro di un'intervista che ne svela i retroscena professionali e personali.

L'attrice, reduce dal ritiro del premio "Protagonista grandi serie 2026" ai Nastri d'Argento per il suo ruolo da preside coraggioso nella fiction "Caivano", racconta la sfida di interpretare personaggi che parlano di territori difficili e periferie abbandonate, dove la dispersione scolastica è alta e i fondi scarsi. La serie, che ha ottenuto ascolti record e una piazza gremita per gli applausi, avrà una seconda stagione.

L'attrice, che coniuga la forza del personaggio con una dolcezza che la rende vicina ai fan, è impegnata anche in una battaglia culturale per l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole, sostenendo che sia più sano parlarne scientificamente che lasciare i giovani in balia di telefonini e siti porno, e auspicando un coinvolgimento attivo degli uomini nel cambiamento. Nell'intervista, mescola sapientemente il napoletano, sua lingua madre, all'italiano standard, per dare maggiore enfasi ai concetti.

Il dialogo tocca poi la sfera privata: l'incontro con il marito, l'attore Luca Zingaretti, avvenuto sul set della miniserie che li ha visti entrambi protagonisti, grazie a un aneddoto raccontato dalla giornalista Silvia Fumarola. L'attrice confessa che inizialmente temeva l'etichetta di "moglie di Zingaretti", ma poi ha scoperto che condividere il lavoro, le storie e il set con lui è naturale e stimolante.

Infine, mostra la sua collezione di scarpe, 385 paia, e riflette sul rapporto con la bellezza: si mantiene in forma ma non è ossessionata dall'estetica, perché "quando ci vai dietro l'hai già persa", concetto che ribadisce in napoletano per enfatizzarlo. Una chiacchierata che dipinge un ritratto a tutto tondo di un'artista impegnata, autentica e legata alle proprie radici





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