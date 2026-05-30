L'attualità italiana del 30 maggio 2026: notizie e scoop

La trasmissione Camera con Vista di Alexander Jakhnagiev anticipa la nuova puntata con ospiti Trump, Meloni, Conte, Zaia e Tajani. Altre notizie riguardano l'uccisione di Samanta Zironi, la picchiata di una bambina di 2 anni e la morte di un ragazzo di 15 anni in una piscina di un campeggio.

L'attualità italiana del 30 maggio 2026 è dominata da diversi eventi, tra cui l'anticipazione della nuova puntata di Camera con Vista, la trasmissione di Alexander Jakhnagiev in onda su La7.

La puntata, prodotta da Agenzia Vista, vedrà l'ospite Trump, insieme a Meloni, Conte, Zaia e Tajani, che saranno intervistati da Alexander Jakhnagiev. La trasmissione sarà trasmessa Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Altre notizie riguardano l'uccisione di Samanta Zironi, avvenuta con un coltello da cucina in camera da letto, il marito è stato fermato e ha dichiarato che la moglie si era tolta la vita.

Inoltre, è stato riferito che una mamma e il suo compagno hanno costretto la loro figlia di 2 anni a fumare tra le risate, mentre la bambina era stata picchiata in modo atroce. Un ragazzo di 15 anni è deceduto a causa di un malore in una piscina di un campeggio, mentre un uomo è stato evirato nel sonno dall'ex compagna e ha pubblicato un video con Borrelli e Pisani per raccogliere fondi per la ricostruzione.

Inoltre, sono state sospese le ricerche per la testa di Pamela Genini, che è stata trovata in una proprietà di Francesco Dolci, ora sotto esame i suoi dispositivi. Dua Lipa e Callum Turner hanno anticipato il loro matrimonio in Sicilia, con ospiti vip e location esclusive. Infine, sono stati arrestati due capi clan della Magliana, che pianificavano due omicidi, tra cui quello del sodale di Diabolik





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