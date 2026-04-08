L'austerity torna attuale: tra crisi energetica, decrescita e l'importanza dell'ottimismo

Il ricordo dell'austerity degli anni '70 si ripresenta in un contesto attuale caratterizzato da crisi energetica e tensioni geopolitiche. L'articolo esplora le implicazioni della decrescita, l'importanza della sostenibilità e il ruolo dell'ottimismo nella salute mentale e cognitiva.

Chi, come me, ha un bel po' di primavere (ed estati, e autunni e inverni) sulle spalle ricorda bene il periodo dell'austerity degli anni Settanta. Un'epoca segnata dalla Guerra del Kippur, iniziata il giorno dello Yom Kippur, in cui Egitto e Siria attaccarono Israele. In risposta, i paesi dell'OPEC, per sostenere Egitto e Siria, innalzarono i prezzi del petrolio e ridussero le esportazioni di greggio verso i paesi filo-israeliani, tra cui l'Italia.

In Italia, si adottarono provvedimenti per limitare l'uso di petrolio e derivati, con un impatto significativo sulla vita quotidiana. Ricordiamo il divieto di circolazione dei mezzi privati nei giorni festivi, le famose domeniche a piedi, la riduzione dell'illuminazione pubblica del 40%, lo spegnimento delle insegne e delle scritte pubblicitarie, l'obbligo per bar e ristoranti di chiudere entro la mezzanotte e l'anticipo della chiusura dei locali di pubblico spettacolo alle ore 23, in concomitanza con la fine delle trasmissioni televisive.\L'austerity, seppur non duratura, lasciò un segno indelebile, come un granello di sabbia negli ingranaggi della macchina economica, un evento inaspettato che cambiò le abitudini e le prospettive. A distanza di oltre cinquant'anni, il tema della riduzione dei consumi torna prepotentemente alla ribalta, questa volta a causa delle tensioni geopolitiche e delle politiche degli esportatori di democrazia, in particolare in relazione all'Iran e alle sue implicazioni economiche e sociali. Si parla di una possibile contrazione del PIL, se non addirittura di recessione, a causa della dipendenza dai combustibili fossili. Uno scenario che ci richiama alla realtà, ricordando le parole di chi sostiene che 'chi crede che una crescita esponenziale possa continuare all'infinito in un mondo finito è un folle, oppure un economista'.\Il futuro, che lo si voglia ammettere o meno, ci pone di fronte a sfide legate alla sostenibilità e alla necessità di ripensare il nostro modello di sviluppo. È necessario rendersi conto dell'impatto delle nostre azioni e, nel nostro piccolo, iniziare a ridurre il nostro peso sul pianeta. Mentre i partiti politici si concentrano su questioni come gli armamenti e le primarie, la riflessione sulla decrescita e sulla sostenibilità ambientale dovrebbe diventare un tema centrale del dibattito pubblico. Il dibattito sulla situazione geopolitica è sempre più acceso e le implicazioni economiche, sociali e politiche devono essere attentamente valutate per affrontare al meglio le sfide future. In un contesto di tensioni internazionali, l'ottimismo e la resilienza individuale si confermano strumenti importanti per affrontare le avversità. Come dimostra un nuovo studio, coltivare una visione positiva della vita può avere un impatto significativo sulla salute e sul benessere, agendo anche come fattore di protezione contro il rischio di demenza. Lo studio, pubblicato sul 'Journal of the American Geriatrics Society', evidenzia come un elevato livello di ottimismo sia associato a una minore incidenza di demenza, confermando l'importanza di un approccio positivo alla vita per la salute cognitiva





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