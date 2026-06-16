L'Australia allenta le raccomandazioni di viaggio per il Bahrein, Israele, il Kuwait, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti

L'Australia ha allentato le raccomandazioni di viaggio per il Bahrein, Israele, il Kuwait, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti dopo che gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

La sala arrivi dell'Aeroporto Internazionale di Western Sydney a Luddenham, nella zona occidentale di Sydney, in Australia , 10 giugno 2026. La notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. L'Australia ha allentato le raccomandazioni di viaggio per il Bahrein, Israele, il Kuwait, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti dopo che gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

Il ministro degli esteri Penny Wong ha dichiarato che la raccomandazione è passata da 'non recarsi in questi paesi' a 'valutare attentamente la necessità di recarsi in questi paesi', ma ha aggiunto che gli australiani dovrebbero continuare a rinviare i viaggi non essenziali verso gli Stati del Golfo.

'Sebbene la situazione della sicurezza in tutto il Medio Oriente possa deteriorarsi rapidamente senza preavviso, il governo ha valutato che le condizioni attuali in Bahrein, Israele, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti siano adeguate per passare a un livello inferiore', ha affermato Wong. La decisione è stata presa dopo che gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Medio Oriente.

L'accordo prevede la riduzione delle tensioni e la creazione di un ambiente di pace in tutta la regione. La decisione di allentare le raccomandazioni di viaggio è stata accolta con favore da molti australiani che sperano di poter visitare i paesi del Golfo senza preoccupazioni.

Tuttavia, il ministro degli esteri Wong ha aggiunto che gli australiani dovrebbero continuare a essere cauti e a rinviare i viaggi non essenziali verso gli Stati del Golfo. La decisione di allentare le raccomandazioni di viaggio è stata presa dopo una valutazione delle condizioni attuali in Bahrein, Israele, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Il governo australiano ha valutato che le condizioni attuali siano adeguate per passare a un livello inferiore.

La decisione è stata presa dopo un lungo periodo di negoziazioni tra gli Stati Uniti e l'Iran. L'accordo provvisorio prevede la riduzione delle tensioni e la creazione di un ambiente di pace in tutta la regione. La decisione di allentare le raccomandazioni di viaggio è stata accolta con favore da molti australiani che sperano di poter visitare i paesi del Golfo senza preoccupazioni





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