L'Australia ha imposto sanzioni a individui e organizzazioni israeliane per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania, minacciando la soluzione a due stati.

Il governo australiano ha annunciato mercoledì l'imposizione di nuove sanzioni a carico di tre individui israeliani e quattro organizzazioni collegate all'espansione illegale degli insediamenti e alle violenze dei coloni nella Cisgiordania occupata. Questa decisione, guidata dal Ministero degli Affari Esteri, mira a contrastare le attività che, secondo le autorità di Canberra, stanno eliminando la possibilità concreta di una soluzione a due Stati. La misura arriva in un contesto di crescente tensione regionale e segnala un netto inasprimento della posizione diplomatica australiana nei confronti delle politiche israeliane nei territori occupati.

Dettaglio delle sanzioni economiche

Le nuove misure restrittive vietano espressamente ai cittadini australiani e alle imprese registrate in Australia di intrattenere qualsiasi rapporto commerciale o fornire supporto finanziario e logistico ai soggetti elencati. Tra i sanzionati figurano Daniella Weiss, leader dell'organizzazione di coloni Nachala nota per le sue posizioni a favore dell'espulsione dei palestinesi da Gaza, ed Eliav Libi, imprenditore la cui attività edile ha accelerato l'espansione degli insediamenti nella Cisgiordania. Queste misure mirano a colpire direttamente la capacità operativa dei gruppi coinvolti nella pianificazione e nel coordinamento dei nuovi avamposti.

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Allineamento con il Regno Unito

La mossa dell'Australia si inserisce in una strategia coordinata con gli alleati occidentali, seguendo di poco la decisione presa martedì dal Regno Unito. Londra ha imposto sanzioni a otto imprese edili israeliane coinvolte direttamente nella costruzione di insediamenti nella Cisgiordania occupata. Questa convergenza tra le politiche di Canberra e quelle di Londra evidenzia una crescente preoccupazione internazionale riguardo all'accelerazione del processo di insediamento e al suo impatto sulla possibilità futura di uno Stato palestinese indipendente e sovrano.

Impatto critico sul progetto E1

Il ministro degli Affari Esteri australiano, Penny Wong, ha sottolineato come la violenza verificatasi nelle ultime settimane presso il progetto di insediamento E1 abbia seriamente compromesso le prospettive di pace. L'area di E1, situata a Jabal Al-Baba, è strategica perché potrebbe bisecare la Cisgiordania, isolandola da Gerusalemme Est e frammentando il territorio che i palestinesi sperano diventi il cuore del loro futuro Stato. Le attività violente legate a questo specifico progetto rappresentano un ostacolo fisico e politico insormontabile per la continuità territoriale palestinese.

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Violenze a Gerico e tensioni diplomatiche

Il contesto di sicurezza rimane estremamente fragile, come confermato dall'uccisione di una donna palestinese di 72 anni a Gerico, avvenuta questa settimana per mano di coloni israeliani. I testimoni e i funzionari palestinesi riferiscono che i coloni hanno recentemente occupato diverse abitazioni nella zona, intensificando le tensioni locali. In risposta alle sanzioni, Penny Wong ha dichiarato di aver discusso la questione direttamente con il collega israeliano Gideon Saar, ribadendo la storica opposizione australiana alle attività di insediamento e la mancanza di accordo sulle azioni intraprese da Gerusalemme.

Deterioramento dei rapporti bilaterali

I legami diplomatici tra Australia e Israele stanno subendo un significativo deterioramento negli ultimi mesi. Questa evoluzione è avvenuta dopo che il governo di centro-sinistra australiano aveva annunciato la volontà di riconoscere condizionalmente la stato palestinese, una mossa percepita come ostile da molti settori israeliani. Inoltre, il massacro avvenuto a dicembre alla Bondi Beach di Sydney, durante una celebrazione ebraica di Hanukkah, che ha causato la morte di almeno 15 persone, ha ulteriormente complicato il clima politico e sociale tra i due paesi, rendendo più difficile la diplomazia bilaterale tradizionale.