L'intesa tra ASI e Vigili del Fuoco mira a promuovere la memoria storica, culturale e sociale del motorismo italiano attraverso iniziative comuni dedicate alla valorizzazione dei mezzi storici e della cultura tecnica che ha accompagnato l'evoluzione del soccorso in Italia.

L'Automotoclub Storico Italiano e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rafforzano la collaborazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio motoristico nazionale. Presso il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato infatti sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla promozione della memoria storica, culturale e sociale del motorismo italiano con finalità educative e divulgative.

L'accordo è stato firmato dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, e dal presidente dell'ASI, Alberto Scuro, alla presenza del sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco e del Capo Dipartimento Attilio Visconti. L'intesa punta a sviluppare iniziative comuni dedicate alla valorizzazione dei mezzi storici e della cultura tecnica che ha accompagnato l'evoluzione del soccorso in Italia, attraverso eventi, attività di ricerca, progetti divulgativi e collaborazioni istituzionali.

In occasione della firma del protocollo è stata organizzata una mostra di veicoli storici dei Vigili del Fuoco nel piazzale del Viminale, davanti alla sede del Ministero dell'Interno. Tra i veicoli protagonisti, alcuni dei mezzi che hanno segnato la storia del soccorso tecnico urgente in Italia.

"Quello firmato non è soltanto un accordo tra istituzioni - ha dichiarato il presidente ASI Alberto Scuro - ma un impegno comune verso la memoria, verso la cultura tecnica e verso quei valori di servizio, ingegno e solidarietà che i mezzi storici dei Vigili del Fuoco rappresentano. Ogni automezzo storico racconta il coraggio degli uomini che lo hanno guidato nei momenti più difficili".

L'intesa tra ASI e Vigili del Fuoco si inserisce in un più ampio percorso di tutela del patrimonio storico della motorizzazione italiana, per riconoscere ai veicoli storici non soltanto un valore tecnico e collezionistico, ma anche una funzione culturale e sociale, capace di raccontare l'evoluzione dell'Italia. Riproduzione riservata © Copyright ANS





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