L'autopsia di Beatrice ha rivelato l'orrore di come la bambina sia stata trattata. Le accuse nei confronti della mamma e del compagno sono gravi e gli inquirenti stanno lavorando per scoprire la verità. La bambina era probabilmente già morta quando la mamma chiamò i soccorsi e durante il viaggio in auto.

L'autopsia di Beatrice svela l'orrore: le botte, i lividi e il trauma cranico . La piccola era già morta in auto quando la mamma chiamò i soccorsi.

Gli esami sul corpicino della bambina rivelano le accuse nei confronti della mamma e del compagno, attualmente in carcere. Sul corpo di Beatrice sono state trovate ecchimosi violacee al volto, al collo, agli arti superiori, al torace, all'addome e agli arti inferiori. Gli inquirenti ritengono che questi lividi siano stati causati da 3-4 giorni prima del decesso. La bambina aveva delle ferite al labbro, segni sul volto, sul torace e su una spalla.

Secondo i medici, qualcuno - presumibilmente la mamma e il compagno - avrebbe versato acqua calda sul suo corpo per cancellare quei segni delle lesioni. Beatrice era probabilmente già morta quando la mamma chiamò i soccorsi e durante il viaggio in auto da Perinaldo a Bordighera. Poi ci sono le impronte delle scarpe sulle gambe della bimba, per calci o pedate.

La vera causa della morte sarebbe un trauma cranico, per un colpo alla testa o perché la bimba aveva battuto la testa. Gli inquirenti non escludono l'ipotesi che Beatrice sia stata colpita sia a mani nude, sia a calci, che con bastoni, pietre o bottiglie. L'ultimo dettaglio è ancora più terribile: da quel trauma cranico che ha poi causato la morte, al decesso per via di un'emorragia interna con collasso cardiorespiratorio, potrebbero essere passati anche due giorni.

Un lungo periodo di tempo in cui la bambina si poteva salvare, come chiesto anche dalle sorelline. Che ora dovranno fare i conti con un trauma inaccettabile per tutta la loro vita





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