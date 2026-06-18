L'autorità di regolamentazione russa chiede spiegazioni a un distributore di benzina di Mosca

La FAS, l'autorità di vigilanza russa, ha chiesto spiegazioni a Neftmagistral, una società che gestisce circa 100 stazioni di servizio nella regione di Mosca e nella capitale stessa, dopo che quest'ultima aveva aumentato i prezzi della benzina a 95 ottani del 19% nella scorsa settimana.

L'autorità di regolamentazione russa ha chiesto spiegazioni a un distributore di benzina di Mosca dopo che quest'ultimo aveva aumentato i prezzi del 19% per la benzina a 95 ottani.

La FAS, l'autorità di vigilanza, ha inviato la richiesta a Neftmagistral, una società che gestisce circa 100 stazioni di servizio nella regione di Mosca e nella capitale stessa. L'aumento dei prezzi ha fatto seguito agli attacchi con droni ucraini contro una raffineria di petrolio di Mosca, che rifornisce di carburante la regione di Mosca. Neftmagistral ha rifiutato di commentare la richiesta dell'autorità di regolamentazione.

Il prezzo della benzina a 95 ottani presso Neftmagistral si attestava a circa 95 rubli al litro, in aumento rispetto agli 80 circa al litro del 15 giugno. La regione di Mosca è finora sfuggita alle interruzioni nell'approvvigionamento di carburante che hanno colpito alcune altre regioni in seguito agli attacchi con droni ucraini alle raffinerie negli ultimi mesi.

I testimoni di Reuters non hanno rilevato code presso le stazioni di servizio di Mosca e le principali compagnie petrolifere russe che gestiscono stazioni di servizio nella capitale hanno pubblicato sui propri siti web prezzi nettamente inferiori a quelli di Neftmagistral. Rosneft ha dichiarato che la benzina a 95 ottani presso le proprie stazioni di servizio di Mosca costava 73,6 rubli al litro.

La FAS ha chiesto spiegazioni a Neftmagistral per l'aumento dei prezzi della benzina a 95 ottani, che è salita del 19% nella scorsa settimana. La richiesta dell'autorità di regolamentazione è stata inviata a Neftmagistral dopo che la società aveva aumentato i prezzi della benzina a 95 ottani di circa 15 rubli al litro.

La FAS ha dichiarato che l'aumento dei prezzi della benzina a 95 ottani è stato ingiustificato e che la società deve fornire spiegazioni sul motivo dell'aumento dei prezzi. La richiesta dell'autorità di regolamentazione è stata inviata a Neftmagistral per garantire che la società rispetti le norme del mercato e non abbia comportamenti anti-competitive. La FAS ha anche chiesto a Neftmagistral di fornire informazioni sulla sua politica di prezzo e sulle sue strategie di marketing.

La richiesta dell'autorità di regolamentazione è stata inviata a Neftmagistral per garantire che la società sia trasparente e onesta nelle sue pratiche commerciali. La FAS ha dichiarato che l'autorità di regolamentazione russa è pronta a prendere misure per garantire che le società rispettino le norme del mercato e non abbiano comportamenti anti-competitive.

La FAS ha anche chiesto a Neftmagistral di fornire informazioni sulla sua politica di prezzo e sulle sue strategie di marketing per garantire che la società sia trasparente e onesta nelle sue pratiche commerciali





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