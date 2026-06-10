L'Autorità garante della concorrenza e del mercato infligge una multa da 7 milioni di euro a Philip Morris Italia

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto una multa da 7 milioni di euro a Philip Morris Italia, azienda attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto una multa da 7 milioni di euro a Philip Morris Italia , azienda attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato , per " pratica commerciale scorretta ".

L'Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim 'senza fumo', 'prodotti senza fumo' e 'costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo', utilizzati nell'ambito di un'articolata strategia di marketing per promoverne la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali.

Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell'istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e cliniche, anche per la presenza di nicotina. L'Autorità - conclude il comunicato - ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica.

La decisione è stata ben accolta dal Codacons, che però ha definito 'irrisoria' la sanzione: 'L'indagine dell'Autorità accoglieva le tante denunce del Codacons che da anni segnala come le società produttrici stiano realizzando campagne promozionali sulle sigarette di nuova generazione violando tutte le normative e inducendo in errore i consumatori - spiega l'associazione -. Ci aspettavamo dall'Antitrust una multa esemplare nei confronti di Philip Morris Italia che, purtroppo, non c'è stata, considerato che l'entità della sanzione è irrisoria rispetto ai profitti generati grazie a tali pubblicità ingannevoli.

La battaglia ora va condotta contro tutte le pubblicità ai nuovi prodotti da fumo immessi sul mercato dalle società del tabacco e dirette in particolar modo a colpire i giovani e trasformarli in fumatori, anche ricorrendo a campagne promozionali realizzate sui social network e tramite influencer famosi. Pubblicità che, trattandosi di prodotti da fumo, sono totalmente vietate nel nostro Paese'. Positivo anche il parere di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori (Unc): 'Vittoria dei consumatori.

Evidentemente le multinazionali del tabacco sono recidive. Non è bastata la condanna che l'Antitrust aveva già comminato a seguito del nostro esposto contro British American Tobacco Italia S.p. A. per analoghi claim pubblicitari, come l'espressione 'senza fumo'. Ora è la volta della Philip Morris Italia.

Insomma, l'industria del tabacco continua a promuovere i prodotti senza combustione come se fossero innocui, aria pura e salutare, quando invece sono nocivi per la salute. Una battaglia che, a distanza di oltre 3 anni da quando l'abbiamo iniziata, con il primo esposto del 10 febbraio 2023, non è ancora finita'. Dopo la sanzione dell'Antitrust è arrivata la replica di Philip Morris Italia, che ha definito la decisione 'errata e viziata sotto diversi profili'.

L'azienda ha manifestato l'intenzione di tutelare la propria posizione in tutte le sedi competenti: 'Le contestazioni dell'Autorità - si legge in una nota - hanno origine da una campagna di tipo istituzionale ('In Italia per costruire insieme un futuro senza fumo') focalizzata sulla presenza di lungo corso dell'azienda in Italia, sugli ingenti investimenti realizzati sul territorio nazionale, e sulla filiera integrata del Made in Italy di Philip Morris che conta 44mila persone e 8mila imprese italiane. Non si tratta di una campagna commerciale rivolta ai consumatori.

Nei suoi messaggi di natura commerciale, Philip Morris Italia garantisce sempre informazioni chiare sui rischi, sulla presenza di nicotina e sul divieto di vendita e utilizzo per i minori'. Le espressioni contestate dall'Autorità 'sono accurate e pienamente conformi alla normativa italiana e alla direttiva europea di settore, che utilizza l'espressione 'smokeless' (letteralmente 'senza fumo') per definire quei prodotti del tabacco che non comportano un processo di combustione, dei quali l'Italia rappresenta il primo produttore ed esportatore a livello mondiale.

Relativamente al profilo di nocività dei prodotti senza combustione rispetto alle sigarette tradizionali, Philip Morris Italia ha fornito all'Autorità in fase di istruttoria decine di autorevoli studi'. Tra questi, le recenti conclusioni della Food and Drug Administration statunitense, che lo scorso aprile, rinnovando l'autorizzazione alla commercializzazione di Iqos come prodotto del tabacco a rischio modificato, ha ribadito che: 'il sistema IQOS scalda e non brucia il tabacco.

Non è una novità, poiché già da anni il sistema IQOS è stato oggetto di studi scientifici e clinici che hanno dimostrato la sua sicurezza e l'efficacia nel ridurre i rischi di malattie legate al fumo'. L'azienda ha inoltre sottolineato che 'i prodotti senza combustione di Philip Morris Italia sono stati testati e approvati da enti regolatori internazionali, tra cui l'EFSA e la FDA, che hanno confermato la loro sicurezza e la loro efficacia nel ridurre i rischi di malattie legate al fumo'.

L'azienda ha concluso sottolineando che 'la decisione dell'Autorità è errata e viziata sotto diversi profili, poiché non tiene conto delle evidenze scientifiche e cliniche che dimostrano la sicurezza e l'efficacia dei prodotti senza combustione di Philip Morris Italia. La decisione dell'Autorità è anche viziata dalla mancanza di un'istruttoria completa e imparziale, poiché non ha preso in considerazione tutte le informazioni e le prove presentate dall'azienda.

La decisione dell'Autorità è infine viziata dalla mancanza di un'adeguata valutazione dei rischi e dei benefici dei prodotti senza combustione, poiché non ha preso in considerazione le evidenze scientifiche e cliniche che dimostrano la loro sicurezza e l'efficacia nel ridurre i rischi di malattie legate al fumo.





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