L'autotrasporto: le sfide del cambiamento e le prospettive del futuro

L'articolo analizza i cambiamenti nelle industrie del trasporto merci in Italia e nel resto d'Europa, commentando come Amazon, MSC o grandi rivali come BRT stiano gradualmente inglobando sectoriali importanti, apre le porte a nuove concentrazioni e sfide demografiche, nonché all'accelerazione della logistica contract.

L'autotrasporto ha fatto un profondo cambiamento negli ultimi decenni, sostituendo unità familiari con aziende del calibro di Amazon, MSC o grandi corrieri come BRT che ora sono controllate dal gruppo francese Geopost.

Oggi, un'élite di 1.068 aziende detiene il maggior potere contrattuale, generandone il terzo del fatturato del settore e possedendo il 32,5% dei camion in circolazione. Ciò ha condotto alla concentrazione del settore, con un aumento delle attività investigated dalla Procura di Milano, che ha portato a pesanti perdite per le piccole e medie realtà.

Tuttavia, la crisi demografica e la carenza di personale qualificato si aggiungono ai problemi attuali, obbligando il settore a trovare alternative per sopravvivere. Con la pandemia a galoppo, la logistica contract ha assunto un'importanza sempre maggiore per l'economia, sebbene la crescita degli ultimi anni sia stata segnata da crescenti rischi e costi costanti.

L'Italia resta un importante punto di riferimento per il trasporto di prodotti lungo la Penisola, con una crescente importanza nell'economia Europea, ma le sfide demografiche e l'aumento dei rischi sono compiti aperti. Il 2024 vedrà oltre 20.000 aziende perdure nel trasporto merci su strada e la contrazione del personale potrebbe intensificarsi.

I giovani oggi investono meno tempo nello sviluppo di questo settore rispetto al passato e le norme e le pratiche internazionali circostanti limitano le opportunità di reclutamento di personale da paesi extraUe. Questi sono alcuni dei principali motivi che causano sfide e sfide nel settore globale del trasporto merci





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ecografia Dell'economia Logica Della Contract Logistics Posizione Dell'autotrasporto In Europa Concentrazione Del Settore Risposte Rischi Geopolitici Negli Ultimi Anni Cali Metropolitano Rispeste Sociologiche Outplacement Ricambi Generazionali Minori Opportunità Di Reclutamento Giovani

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Transizione energetica, decarbonizzazione, economia circolare: Europa avanti piano, Italia indietro tuttaIl Rapporto Circonomia 2026, che sarà presentato venerdì ad Alba nel corso del Festival, fotografa un’Europa che avanza lentamente e un&rsq…

Read more »

Eurovision 2026, la Bulgaria conquista l'Europa, il posizionamento dell'ItaliaLa Bulgaria trionfa all'Eurovision Song Contest 2026 con Dara e la sua 'Bangaranga': ecco tutto quello che è successo nella finalissima.

Read more »

Modi in Italia, Mattarella: “Intensificare collaborazione tra Italia e India”La visita del premier italiano

Read more »

BTp Italia: dal 15 giugno al via nuova emissione 'BTp Italia Si', durata 5 anni (RCO)(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 mag - Partira' il prossimo 15 giugno la nuova emissione del BTp Italia, il titolo di Stato emesso dal Tesoro e ...

Read more »