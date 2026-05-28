Abelardo De La Espriella, un avvocato e uomo d'affari senza esperienza politica, si candida a diventare il prossimo presidente della Colombia, sfidando sia la sinistra che la destra tradizionale con la promessa di reprimere i gruppi armati illegali, il traffico di droga e la criminalità.

L'avvocato colombiano Abelardo De La Espriella si candida a diventare il prossimo presidente della Colombia, sfidando sia la sinistra che la destra tradizionale con la promessa di reprimere i gruppi armati illegali, il traffico di droga e la criminalità.

De La Espriella, soprannominato 'La Tigre' dai suoi sostenitori, si è presentato come un salvatore in grado di ripristinare l'economia e la sicurezza del Paese, salendo al secondo posto nei sondaggi dietro al rivale di sinistra Ivan Cepeda. De La Espriella incolpa il tentativo fallito del Presidente Gustavo Petro di portare avanti i colloqui di pace con la guerriglia e le bande criminali per aver aperto la porta a un maggiore traffico di droga e all'estrazione illegale di oro.

Considera la sua rivale conservatrice, la senatrice Paloma Valencia, come parte dell'establishment.

'La Colombia sta attraversando le sue ore più buie. In fin dei conti non si tratta di una battaglia tra me e Ivan Cepeda, ma di una battaglia tra totalitarismo e democrazia', ha dichiarato in un'intervista rilasciata a febbraio alla Reuters.

'Avrò il coraggio di fare ciò che deve essere fatto nel quadro della costituzione e della legge per salvare e ricostruire la Colombia... Sono la tigre per questo', ha aggiunto. De La Espriella dice di finanziare da solo la sua campagna. Reuters non ha potuto verificare in modo indipendente questa affermazione.

Gli occhiali da sole e gli orologi di lusso di De La Espriella, insieme al suo stile retorico e alla sua barba ben curata, hanno attirato paragoni con il Presidente di El Salvador Nayib Bukele, che ha arrestato più di 90.000 persone in un giro di vite sulla sicurezza, una mossa che è stata pesantemente criticata dai gruppi per i diritti umani ma che è ampiamente popolare tra gli elettori per aver ridotto drasticamente gli omicidi





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