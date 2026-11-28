Le rivelazioni di Franco Coppi sulla difesa di De Gennaro e le condizioni della scelta di assumerla. Il rammarico per non essersi visti prima del suicidio.

L'avvocato e giurista Franco Coppi ha rivolto un commovente tributo a Francesco De Gennaro durante la permanenza alla camera ardente, condividendo con la stampa le dinamiche che hanno portato alla sua assunzione come difensore. Il giurista ha ricordato il lungo percorso di conoscenza tra i due, sottolineando come il rapporto si sia evoluto nel tempo fino alla decisione cruciale di offrire la propria tutela legale in un momento di grave crisi istituzionale.

Condizioni Inédite Per La Difesa

Il punto centrale delle dichiarazioni di Coppi riguarda la condizione tassativa posta da De Gennaro per accettare la difesa: il politico aveva richiesto che l'avvocato fosse convinto della sua integrità morale, definendolo una persona perbene. Questa richiesta evidenzia la profonda fiducia riposta in Coppi e la natura speciale del mandato ricevuto, che non si basava solo su competenze tecniche ma su un riconoscimento personale del carattere e della sostanza morale del cliente.

Also read Il testo della lettera di Gianni De Gennaro

Questo dettaglio emerge come un elemento distintivo del rapporto professionale, trasformando l'assistenza legale in un atto di solidarietà e convinzione personale. Coppi ha sottolineato come tale premessa fosse fondamentale per lui, rendendo impossibile una semplice operazione tecnica a favore di chi non ritenesse degno di sostegno. La scelta di De Gennaro di porre questo vincolo iniziale ha segnato il tono di tutta la relazione successiva, basata su un patto di trasparenza e rispetto reciproco.

Il Rammarico Dell'Appuntamento Manrato

Quando gli è stato chiesto se si aspettasse o prevedesse il suicidio di De Gennaro, Franco Coppi ha respinto con fermezza ogni possibilità di tale previsione, evidenziando la tragicità dell'imprevedibilità degli eventi. Ha ricordato che i due avevano concordato di incontrarsi il giorno successivo al suicidio, un appuntamento che non poté mai essere rispettato a causa del tragico evento. Questo dettaglio aggiunge una nota di struggente umanità alla vicenda, trasformando un semplice impegno professionale in un ricordo indelebile.

Advertisement

"Ci dovevamo vedere il giorno dopo", ha ribadito l'avvocato, definendo quell'incontro mancante come un rammarico che porterà con sé per tutta la vita. La frase sottolinea la dimensione personale del lutto e del rimpianto, che trascende il mero ambito giuridico. Per Coppi, questa mancata riunione rappresenta un vuoto esistenziale che non potrà mai essere colmato, indipendentemente dalle conclusioni dell'indagine o dalle valutazioni politiche successive.

Silenzio Sulle Lettere E Rifiuto Di Commento

Durante l'incontro con i cronisti, l'avvocato ha scelto deliberatamente di non commentare le lettere scritte da De Gennaro, mantenendo un riserbo assoluto su tale documentazione. Questa decisione di non entrare nel merito dei contenuti scritti dimostra una cautela professionale e un rispetto per la privacy del defunto, evitando di trasformare il momento di lutto in un palcoscenico per polemiche o rivelazioni premature. Il silenzio su questi documenti rappresenta una scelta etica precisa, volta a proteggere la dignità della famiglia e dell'immagine pubblica del politico.

La mancata analisi delle lettere lascia spazio a diverse interpretazioni, ma l'approccio di Coppi si concentra esclusivamente sul rapporto umano e professionale instaurato con il cliente. Questo distacco dai dettagli sensibili dell'epistolario permette di mantenere alta l'attenzione sulla figura di De Gennaro come persona e sulla fiducia riposta nella sua difesa. L'astensione da commenti specifici sulla corrispondenza è coerente con la linea di rispetto mostrata in tutto l'iter giudiziario e nella gestione del lutto.

Impatto Pubblico E Memoria Storica

Le dichiarazioni di Franco Coppi contribuiscono a ridefinire la percezione pubblica di Francesco De Gennaro, spostando il focus dalla dinamica del suicidio alle qualità personali e all'integrità morale riconosciuta dai suoi più stretti collaboratori. La figura dell'avvocato, con la sua lunga esperienza nel campo giuridico, funge da testimonianze autorevole circa la sostanza morale del politico defunto. Questa testimonianza ha un valore storico e sociale rilevante, offrendo una prospettiva diversa da quella dominata dalle indagini e dalle speculazioni giornalistiche.

Advertisement

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sul ruolo delle istituzioni e sulla responsabilità dei pubblici ufficiali. La scelta di De Gennaro di porre condizioni così rigide alla propria difesa parla di una sensibilità particolare verso la propria immagine e il proprio legado. Franco Coppi, accettando tale mandato, ha scelto di farsi carico di una responsabilità non solo legale ma anche simbolica, difendendo non solo un cliente ma un'idea di integrità politica. Questa narrazione, costruita attraverso le parole dell'avvocato, offre un contrappeso umano a una tragedia che ha segnato profondamente la cronaca nazionale.