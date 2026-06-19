Lídia Jorge, la scrittrice portoghese insignita del Premio di Stato austriaco per la letteratura europea

Lídia Jorge, una donna di 79 anni, ha ricevuto il Premio di Stato austriaco per la letteratura europea per la sua produzione artistica che ha saputo scuotere le coscienze a livello internazionale. La sua non è una scrittura che consola, è una scrittura che scava, che illumina gli angoli bui della società, che parla di razzismo e di emancipazione femminile senza mai cadere nel banale.

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La sua parabola è stata lunga e impegnativa, da insegnante nei licei a onorificenze della Repubblica portoghese. Lídia Jorge è una scrittrice che ha fatto della letteratura la sua missione, scrivendo storie nate in piccoli villaggi portoghesi o tra i drammi della guerra in Africa. Le sue opere sono state tradotte e hanno conquistato il cuore del continente. Da oltre 25 anni non c'è nessuna scrittrice donna nell'analisi del testo della Maturità.

Il Premio di Stato austriaco per la letteratura europea è stato assegnato a lei per la sua produzione artistica che ha saputo scuotere le coscienze a livello internazionale. Le opere devono respirare anche in lingua tedesca. Lídia Jorge è una ragazza che ama i libri; studia letteratura francese a Lisbona, ma la vita ha in serbo per lei un copione molto più intenso.

Ha vissuto per anni tra l'Angola e il Mozambico, tra i contrasti di una terra meravigliosa e ferita. Tornerà in Portogallo per fare l'insegnante nei licei e all'università, ma il richiamo della pagina bianca è troppo forte. La sua non è una scrittura che consola, è una scrittura che scava, che illumina gli angoli bui della società, che parla di razzismo e di emancipazione femminile senza mai cadere nel banale.

E questo premio austriaco è solo uno dei molti riconoscimenti che ha ricevuto in carriera, tra cui il Premio Strega Poesia 2026, la forza dei versi dei dodici scelti (Misericordia), scritto nel 2022. La cerimonia di consegna del premio si terrà il prossimo 27 luglio al Festival di Salisburgo





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