L'eccellenza della formazione manageriale in Veneto: si conclude la XI edizione di Vivi 3 giorni da manager

Un percorso immersivo che ha unito 61 giovani talenti e 19 imprese venete per promuovere la cultura della leadership e l'incontro tra generazioni presso il centro Lidl Italia.

Il Centro di Formazione Lidl Italia , situato ad Arcole, è diventato recentemente il fulcro di un'importante iniziativa dedicata alla crescita professionale delle nuove generazioni. Si è trattato dell'evento di chiusura della undicesima edizione del progetto denominato Vivi 3 giorni da manager, un'operazione di ampio respiro orchestrata da Manageritalia Veneto .

Questo programma si pone l'obiettivo ambizioso di colmare il divario tra il mondo accademico e la realtà operativa delle imprese, offrendo a studenti e neolaureati provenienti dai principali atenei della regione, tra cui l'Università di Verona, l'Università di Padova, l'Università Ca' Foscari di Venezia e la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, un'esperienza di apprendimento diretto e intensivo. L'iniziativa non rappresenta un semplice stage, ma un vero e proprio tuffo nell'ecosistema del management, dove i giovani hanno l'opportunità di affiancare i vertici aziendali per comprendere le complessità che regolano la guida di un'organizzazione moderna.

I numeri dell'edizione più recente testimoniano l'ampio successo e l'interesse suscitato dal progetto. Hanno partecipato attivamente 61 studenti e neolaureati, ognuno dei quali è stato supportato da un manager tutor, coinvolgendo complessivamente 19 aziende del territorio veneto. Questo percorso immersivo ha permesso ai partecipanti di accedere al cuore pulsante delle aziende, osservando da vicino come vengano gestite le sfide quotidiane, come vengano prese le decisioni strategiche e quale sia l'impatto delle responsabilità dirigenziali sulla crescita aziendale.

Nel corso degli anni, il progetto è cresciuto costantemente, raggiungendo la quota di oltre 660 studenti e 450 manager coinvolti in undici edizioni. Questo dato sottolinea come l'iniziativa sia diventata un punto di riferimento fondamentale per la cultura manageriale in Veneto, trasformandosi in un ponte solido tra l'energia dei giovani e l'esperienza dei leader consolidati. I ragazzi hanno potuto partecipare a riunioni cruciali, analizzare modelli organizzativi complessi e comprendere l'importanza dell'innovazione in un mercato che evolve a velocità vertiginosa.

Durante la cerimonia conclusiva, gli interventi di Carlo Terrin e Manuel Modolo, Vicepresidenti di Manageritalia Veneto, hanno evidenziato come il valore reale di questa esperienza risieda nella connessione umana e professionale. Secondo i dirigenti, offrire ai giovani un contatto diretto con chi opera quotidianamente sul campo è l'unico modo efficace per aiutarli a navigare le trasformazioni del mondo del lavoro e a costruire un futuro professionale consapevole.

Parallelamente, l'esperienza si è rivelata preziosa per le aziende stesse, che hanno trovato in questi giovani un canale di ascolto fresco e stimolante, permettendo ai manager di confrontarsi con prospettive diverse e nuove aspettative. Marco Monego, Chief People Officer di Lidl Italia, ha sottolineato l'importanza di ospitare l'evento presso il proprio centro di formazione, vedendolo come un atto concreto di sostegno ai giovani.

Ha spiegato che, nel settore della grande distribuzione organizzata, la complessità dei processi e la rapidità delle decisioni strategiche possono essere comprese solo attraverso l'osservazione diretta, creando così un dialogo bidirezionale che arricchisce sia l'azienda che lo studente. Un momento di particolare rilievo intellettuale è stato rappresentato dal Keynote Infinity curato da Alessandro Cacciari. Il suo intervento si è focalizzato sulla tematica dell'intergenerazionalità all'interno delle organizzazioni contemporanee.

Cacciari ha invitato i presenti a riflettere sulla capacità di incrociare gli sguardi tra diverse fasce d'età, suggerendo che la collaborazione tra l'esperienza dei senior e l'intuizione dei junior possa diventare il principale motore di innovazione e valore condiviso per l'impresa. Questa riflessione ha chiuso l'evento ponendo l'accento sul fatto che il management non sia solo una questione di competenze tecniche, ma soprattutto di capacità relazionali e di apertura verso l'altro.

In conclusione, la undicesima edizione di Vivi 3 giorni da manager ha confermato la validità di un modello che valorizza il talento e la competenza come leve essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intero territorio veneto, consolidando l'idea che l'investimento nelle nuove generazioni sia l'unica via percorribile per garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese di domani





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