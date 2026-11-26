Analisi dei ricavi generati dai brani di Natale: Mariah Carey incassa milioni ogni anno grazie ai diritti d'autore, mentre in Italia il mercato punta su nuovi progetti.

Nel countdown alle festività invernali, l'attenzione del settore musicale si sposta inevitabilmente sui grandi successi che animano la stagione. Mentre artisti di fama mondiale come Mariah Carey e Michael Bublé intensificano la loro attività promozionale, si aprono domande fondamentali sui proventi reali generati dalle loro celebri interpretazioni festive. L'impatto economico di queste canzoni varia drasticamente tra i diversi mercati globali.

Differenze tra mercati USA e Italia

In Italia, il fenomeno dei brani natalizi pop si attesta su dimensioni sensibilmente più contenute rispetto agli Stati Uniti. Non esiste un mercato consolidato dove i classici tornano in Top 10 ogni dicembre per decenni, anche se a Natale quasi metà della classifica Top 100 Fimi è occupata da successi in lingua inglese. Per gli artisti italiani, un album di Natale rappresenta principalmente un'operazione commerciale mirata, concentrata nei mesi di novembre e dicembre, con un forte focus sulla vendita di copie fisiche come CD e vinili destinati al regalo.

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Il meccanismo economico dei diritti musicali

Comprendere i guadagni richiede di analizzare la struttura proprietaria di ogni brano registrato, divisa in Publishing e Master. Il Publishing, relativo a composizione, melodia e testo, appartiene agli autori e agli editori musicali, mentre il Master riguarda la registrazione audio specifica e spetta alla casa discografica e agli interpreti. Con l'avvento dello streaming su piattaforme come Spotify o Apple Music, le entrate sono distribuite trattenendo una percentuale dalla piattaforma, assegnando una quota al Publishing e destinando il resto ai titolari del Master per la successiva ripartizione interna.

Mariah Carey: il modello di reddito permanente

Mariah Carey detiene una posizione dominante grazie alla scrittura del brano "All I Want for Christmas Is You" del 1994, che ha venduto 18 milioni di copie diventando il singolo natalizio più venduto da una cantante femminile. Composto insieme a Walter Afanasieff, il testo garantisce alla cantautrice incassi sia sulla sua quota del Master, ogni volta che la registrazione originale viene riprodotta, sia sul Publishing, che genera entrate anche quando altri artisti registrano cover o il brano viene usato nei media. Questa dualità permette a Carey di percepire circa 8,5 milioni di dollari lordi annualmente, di cui quasi 3 milioni destinati direttamente alle sue tasche, un valore che rappresenta solo la parte visibile di un ecosistema più vasto che include concerti e merchandising.

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Michael Bublé e i reinterpretati

La situazione per Michael Bublé presenta dinamiche diverse, poiché l'artista canadese non ha scritto i grandi classici natalizi che propone, ma li ha reinterpretati. La somma complessiva generata dalle piattaforme dai suoi brani principali, come "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas" e "Holly Jolly Christmas", si attesta tra i 3 e i 6 milioni di dollari a stagione. Queste cifre lordhe devono essere suddivise tra la casa discografica, che detiene la fetta maggiore legata al Master, gli autori originali dei brani e infine lo stesso Bublé, riducendo la sua partecipazione diretta rispetto a quella di Carey.

Nuovi progetti italiani: Sal Da Claus e Natale con Ditony

Nel panorama italiano recente, tre artisti hanno annunciato progetti natalizi specifici. Spicca il disco "Sal Da Claus" dell'artista partenopeo Sal Da Claus, che coglie l'opportunità derivata dalla sua visibilità a Sanremo e dai tour per Rai 1 per proporre un'opera inedita. Non sono isolati, in quanto TonyPitony e Ditonellapiaga hanno già rilasciato il joint album "Natale con Ditony" sulle piattaforme digitali e ne hanno previsto l'uscita fisica per il 4 dicembre. Per gli artisti locali, la distinzione netta tra i classici riproposti e gli inediti del disco determina come vengono ripartiti i diritti Siae tra gli autori, mantenendo un modello commerciale legato soprattutto alla visibilità televisiva e alle esclusive sulle piattaforme nei mesi pre-festivi.