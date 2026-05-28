L'economia italiana in peggioramento secondo il Rapporto

Il Rapporto segnala un peggioramento dell'economia italiana, con famiglie in difficoltà a risparmiare e un aumento generalizzato del costo della vita. Sul piano sociale emergono fenomeni rilevanti come la fuga di giovani dal Sud, i divorzi in aumento tra gli over 50 e una forte resistenza all'idea di reintrodurre la leva militare.

L'economia italiana è in peggioramento secondo il Rapporto, con famiglie in difficoltà a risparmiare e un aumento generalizzato del costo della vita . Sul piano sociale emergono fenomeni rilevanti come la fuga di giovani dal Sud, i divorzi in aumento tra gli over 50 e una forte resistenza all'idea di reintrodurre la leva militare .

La crescita dello streaming e del doppiaggio assistito dall'IA sta trasformando i consumi culturali e i comportamenti, mentre il turismo è sempre più orientato a evitare il sovraffollamento. Inoltre, la guerra tra Stati Uniti e Iran ha portato a un aumento del prezzo dei voli charter, con il primo volo che è arrivato a Fiumicino con 127 italiani rientrati da Oman.

Gli italiani feriti nell'incendio all'aereoporto di Doha hanno raccontato di aver sentito le esplosioni e di aver avuto paura di morire





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