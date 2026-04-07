L'Economia Neoclassica e il Tradimento dei Valori Liberali: Un'Analisi Critica

Un'analisi approfondita dell'influenza dell'economia neoclassica sul pensiero liberale, con un focus sui suoi limiti teorici e i suoi impatti sociali, evidenziando il divario tra i principi fondativi del liberismo e le sue attuali applicazioni.

Uno dei pilastri fondamentali del liberismo economico e del liberalismo politico risiede nella centralità dell'individuo. Entrambi questi sistemi si sono affermati in Occidente come risposta a regimi autoritari che si basavano sulla negazione dell'autonomia degli individui. Tale negazione derivava da diversi fattori, tra cui la biologia, con le sue distinzioni sessuali, la 'razza', le origini familiari e l'appartenenza a una classe sociale definita dalla discendenza.

Questi regimi spesso giustificavano le loro strutture sociali rigide e permanenti con argomentazioni religiose o ideologiche. Il liberalismo, invece, poneva l'individuo al centro, considerandolo titolare di diritti fondamentali, tra cui, inizialmente, il diritto alla proprietà privata e, successivamente, altri diritti civili e politici, estesi anche alle donne. Il liberismo economico, in particolare, promuove la libertà come motore dello sviluppo, privilegiando la sfera economica rispetto a quella istituzionale e politica. Ciò ha comportato un rovesciamento della supremazia delle istituzioni politiche, che esercitavano il potere direttamente, a favore dei mercati del capitale e della produzione di beni e servizi. In sostanza, lo Stato veniva visto principalmente come un garante della libertà e dei diritti economici individuali.\Questo articolo si concentra sull'aspetto ideologico dell'affermazione del liberismo economico. Le pratiche economiche, infatti, necessitano di una teoria che le giustifichi. In questo contesto, la teoria si è diffusa rapidamente attraverso la cosiddetta economia neoclassica, un impianto teorico molto astratto che radicalizza le posizioni filosofiche dell'utilitarismo. L'utilitarismo assume la ricerca del benessere individuale come base del comportamento umano. Nel XX secolo, in un'epoca dominata dalla ricerca di verità scientifiche universali, il pensiero economico dominante si è concentrato su un apparato teorico basato su diverse assunzioni. Queste includono l'assunzione che gli individui agiscano in modo individualista, l'utilizzo della formalizzazione matematica per la costruzione logica e analitica delle teorie e, più recentemente, lo sviluppo dell'econometria come metodo probabilistico per la verifica delle ipotesi. Da un punto di vista epistemologico, l'economia viene considerata una scienza che rivela la verità. Gli economisti, secondo questa visione, possono operare come fisici o biologi, distaccandosi dai condizionamenti esterni e fornendo leggi utili non solo per comprendere la realtà economica, ma anche per prevedere e controllare gli eventi. Temi complessi come le diseguaglianze o il ruolo dei valori nel comportamento umano sono stati spesso marginalizzati dall'accademia dominante, principalmente quella americana.\Fino alle crisi finanziarie del 2008-2010, la formazione economica di milioni di analisti, accademici, manager e funzionari pubblici si è basata su questa scuola di pensiero. Recentemente, si assiste a un cambiamento e iniziano a emergere nuove direzioni di ricerca. Tuttavia, è fondamentale non sottovalutare i danni culturali causati dall'economia neoclassica nella società. Questi danni non derivano principalmente dai limiti dei risultati ottenuti in oltre un secolo di ricerca, dato che le teorie neoclassiche hanno offerto una comprensione parziale di fenomeni micro e macroeconomici. Il danno più grave, tuttavia, risiede nella formazione di un credo che ha instillato l'idea, non dimostrata e ampiamente confutata, che gli individui perseguano una razionalità economica individuale, la quale, in determinate condizioni, produrrebbe benessere sociale. Le pulsioni umane, anche se spesso latenti, verso l'egoismo sono state elevate a virtù, trascurando il valore di comportamenti umani motivati da principi etici, emozioni e sentimenti. Un esempio emblematico è rappresentato dal lavoro di Gary Becker, che ha formalizzato e provato empiricamente che le scelte matrimoniali e la decisione di avere figli sono determinate dalla razionalità economica. Questo approccio, premiato con il Nobel, ha contribuito a diffondere una cultura in cui l'interesse economico prevale su altri valori. Chi cerca l'amore è scoraggiato dal farlo, e chi teme le conseguenze economiche rinuncia ad avere figli. In sintesi, il significato originario del liberismo e del liberalismo è stato tradito dalla stessa ideologia che li sosteneva. A fronte di queste riflessioni, si aggiungono le dichiarazioni di Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, in merito alla disponibilità di carburante negli scali pugliesi, e le ultime evoluzioni nei negoziati tra Trump e l'Iran





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