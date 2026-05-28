L'edo running style: una tecnica di corsa ispirata al Giappone feudale

Il ricercatore Katsunori Oba ha lanciato un trend di corsa chiamato edo running style, ispirato al Giappone feudale. Questa tecnica di corsa alterna passi cortissimi, postura inclinata in avanti e movimenti laterali.

Un uomo corre lateralmente muovendo le braccia con traiettorie circolari, oppure avanza inclinato in avanti con passi brevissimi. Non si tratta di un siparietto comico, ma dell' edo running style , una tecnica di corsa ispirata al Giappone feudale che sta spopolando sui social.

A lanciare il trend è stato Katsunori Oba, 61 anni, studioso indipendente che da oltre un decennio si interessa alla biomeccanica degli antichi corrieri giapponesi del periodo Edo (1603-1868). Secondo Oba, questo approccio non punta sulla velocità, ma sull'efficienza energetica e sulla riduzione degli impatti articolari. Una promessa affascinante, soprattutto per i runner alle prese con dolori alle ginocchia, anche se per ora le sue tesi vanno considerate più come una ricostruzione personale che come un metodo scientificamente validato.

Oba racconta di aver iniziato le sue ricerche analizzando le stampe d'epoca e i resoconti storici sugli hikyaku, i corrieri che durante il periodo Edo trasportavano merci e messaggi lungo il paese. L'obiettivo del ricercatore era capire come fosse possibile ottimizzare il movimento del corpo per coprire lunghe distanze senza i moderni supporti tecnologici. Il tragitto che separa Tokyo dalla capitale, Kyoto, è di circa 500 chilometri.

E Oba racconta che i corrieri del periodo Edo riuscivano a percorrerlo in appena 3 giorni. Partendo da queste fonti, Oba ha ricostruito e reinterpretato alcune tecniche di camminata e corsa, aggiungendo poi elementi personali. Il risultato è una forma di corsa che alterna passi cortissimi, postura inclinata in avanti, movimenti laterali e braccia che non oscillano nel modo a cui siamo abituati nella corsa moderna.

Il metodo codificato da Oba unisce antiche tecniche di camminata, definite Nanba (scritto a volte anche come Namba) e una forma meno nota di corsa laterale chiamata yoko-hashiri. Lo stile più appariscente, e condiviso online, tra quelli ideati dal ricercatore è una strana corsa 'a granchio', in cui il corpo avanza leggermente fuori asse rispetto alla linea di progressione, riducendo lo stress asimmetrico sui piedi, accompagnato da buffi movimenti circolari delle braccia.

Un secondo approccio, più recente, prevede invece una frequenza di passo elevatissima, che secondo le rilevazioni di Oba può raggiungere i 288 passi al minuto. Questa impostazione sposta la maggior parte del carico di lavoro sui muscoli del polpaccio, alleggerendo la pressione sulle ginocchia e riducendo lo shock da impatto che tipicamente logora le articolazioni dei podisti sulle lunghe distanze.

È un principio che, in forma molto più moderata, trova qualche riscontro anche nella biomeccanica moderna: aumentare leggermente la cadenza può ridurre alcuni carichi su ginocchia e anche. Ma tra un piccolo aumento della frequenza di passo e una corsa 'da ninja' a quasi 300 passi al minuto c'è una bella differenza.

Dal punto di vista tecnico, l'edo running style affonda le sue radici nel Namba-aruki (o Namba-bashiri quando applicato alla corsa), un modo di camminare tradizionale, di cui esistono effettivamente prove storiche. A differenza della camminata moderna occidentale, che prevede il movimento alternato e incrociato di braccia e gambe per bilanciare il torso, il metodo Namba prevede l'avanzamento simultaneo del braccio e della gamba dello stesso lato. Questo movimento sincrono evita la torsione del bacino e della colonna vertebrale.

Dovrebbe risultare meno faticoso, specie per una persona che calza sandali di corda e non moderne scarpe dalla suola ammortizzata. E pare tornasse utile ai samurai del Giappone feudale, per evitare che la loro katana oscillando urtasse i passanti, e più in generale per chiunque si trovasse a camminare fasciato in un kimono. Se l'efficacia posturale delle camminate del periodo Edo trova effettivamente riscontri nella tradizione, la narrazione epica delle prestazioni dei corrieri citata da Oba è quanto meno dubbia.

I 500 chilometri che dividono l'odierna Tokyo da Kyoto infatti di norma non erano coperti da un singolo corriere, ma da una staffetta con oltre 52 stazioni in cui ogni corridore si trovava a percorrere solo una frazione della distanza totale. Per i messaggi privati o confidenziali esisteva la possibilità di ricorrere a corrieri solitari, ma i tempi di percorrenza per coprire l'intera tratta si allungavano parecchio, raggiungendo almeno i 6-8 giorni. Nulla di poi così incredibile.

Oba comunque assicura che continuerà a lavorare alle sue ricerche, con l'obiettivo di ricostruire un modello della corsa del periodo Edo che sia storicamente accurato e scientificamente valido, in modo che possa essere preservato come patrimonio culturale del paese. Ha persino in programma di testare il metodo su un intero percorso da Tokyo a Kyoto. Se dovesse ottenere i risultati sperati, avrà dimostrato due cose: nel periodo Edo i giapponesi correvano in modo molto strano, ma anche molto efficace. In caso contrario, rimarrà valida solo la prima delle due affermazioni





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