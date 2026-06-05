Il governo di destra del premier Giorgia Meloni ha approvato una riforma che esclude l'educazione sessuale dalle scuole elementari e dalle asili nido, richiedendo il consenso dei genitori per le iniziative di educazione sessuale nelle scuole superiori.

Il ministro italiano dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha parlato sul palco del raduno annuale del partito della Lega a Pontida, Italia, il 21 settembre 2025.

REUTERS/Remo Casilli (Il ministro italiano dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara parla sul palco del raduno annuale del partito della Lega a Pontida, Italia, 21 settembre 2025. REUTERS/Remo Casilli ( Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani.

ROMA, 5 giugno (Reuters) - L'educazione sessuale nelle scuole italiane richiederà il consenso dei genitori in base a una riforma promossa dal governo di destra del premier Giorgia Meloni, che la esclude anche dagli asili nido e dalle scuole elementari. Il disegno di legge, promosso dal Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, ha ottenuto giovedì l'approvazione finale del Senato, attirando le critiche dei partiti di opposizione che sostengono che potrebbe limitare l'accesso degli adolescenti a informazioni importanti.

Subordinare l'educazione sessuale al consenso dei genitori è come chiedere alle famiglie il permesso di insegnare la letteratura italiana o la storia: un'assurdità istituzionale che tradisce il mandato educativo della scuola pubblica, ha dichiarato Angelo Bonelli, co-leader dei Verdi e del partito Alleanza di Sinistra. Valditara ha dichiarato dopo il voto che la riforma proteggerà i minori dalla confusione della propaganda gender e ristabilirà il principio costituzionale secondo cui i genitori sono responsabili dell'educazione dei propri figli.

I termini gender theory o propaganda gender sono spesso usati dai politici conservatori per screditare gli studi accademici o le politiche che sfidano le nozioni tradizionali di mascolinità e femminilità, o affermano che le identità di genere non sono fisse. In base alla nuova legge, le scuole devono informare le famiglie con almeno sette giorni di anticipo su qualsiasi iniziativa di educazione sessuale, compresi i dettagli sugli esperti esterni o sulle organizzazioni coinvolte.

Pro Vita & Famiglia, un gruppo cattolico che difende i valori tradizionali della famiglia, ha accolto con favore la misura, affermando che permetterà ai genitori di rifiutare le iniziative che ritengono inappropriate. I genitori potranno conoscere, identificare e rifiutare in anticipo progetti inappropriati che promuovono la fluidità di genere, l'aborto, la maternità surrogata e una visione ideologica della sessualità tra i minori, ha dichiarato un portavoce.

L'educazione sessuale nelle scuole non è obbligatoria in Italia, a differenza della maggior parte dei Paesi europei. Un'indagine di Save the Children del 2025 ha rilevato che solo il 47% degli adolescenti italiani l'ha ricevuta





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