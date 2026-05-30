L'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV: diagnosi severa ma terapia debole

Analisi dell'ultima enciclica di Leone XIV, che denuncia con forza le disuguaglianze e i rischi del paradigma tecnocratico, ma fatica a proporre soluzioni concrete e coraggiose, limitandosi a un appello generico alla collaborazione internazionale.

L'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV merita attenzione per la sua decisa presa di posizione contro la concentrazione dei capitali, la polarizzazione sociale e l'uso pericoloso delle nuove tecnologie in ambito militare e di sorveglianza.

Il Papa si erge a contraltare del paradigma tecnocratico che accelerando lo sviluppo tecnologico guarda con sospetto a ogni forma di redistribuzione e regolamentazione. Tuttavia, nonostante l'ardimento nel denunciare questi rischi, l'enciclica appare poco coraggiosa nel trarre le conseguenze pratiche da una diagnosi puntuale, restando ancorata a un approccio diplomatico tipico di un'istituzione millenaria e conservatrice. La sensazione è quella di un'occasione mancata, di un testo che non manifesta piena fiducia nella "magnifica umanità" che evoca.

Nel secondo capitolo Leone XIV ribadisce i cinque principi della Dottrina sociale della Chiesa: bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà, solidarietà e giustizia sociale. Questi principi affermano che la somma degli interessi individuali non basta a generare un mondo migliore, che esistono diritti originari su beni essenziali (oggi anche brevetti, algoritmi, piattaforme digitali, dati), che ogni persona deve essere protagonista della propria vita e partecipare alla società, che nessuno si salva da solo e che le ingiustizie nascono anche da strutture economiche e culturali che producono disuguaglianza.

L'enciclica applica questi principi a informazione, politica, ambito militare e finanziario, ma il vero perno è il lavoro, definito dimensione fondamentale dell'esperienza umana, non solo mezzo di sostentamento ma luogo di espressione, relazioni e contributo alla comunità. Il lavoro produce e gestisce il bene comune, rendendo possibile la giustizia sociale. Il Papa sottolinea la necessità di ripensare il lavoro e il suo rapporto con la cittadinanza, superando la sola logica dell'efficienza.

Servono scelte per una crescita inclusiva fin dall'inizio, senza illudersi che i benefici per pochi ricadano automaticamente sui poveri. I nuovi modi di lavorare non sono necessariamente migliori e gli strumenti classici per la promozione del lavoro e la redistribuzione non bastano più di fronte alle trasformazioni portate dall'intelligenza artificiale, dalla nuova organizzazione dei mercati e dalla competitività che ignora la sostenibilità sociale.

Date queste premesse, ci si aspetterebbe uno slancio propositivo verso un modello nuovo di pensiero e pratica del lavoro. Invece, l'enciclica delude: in alcuni passaggi sembra contraddire lo spirito di fiducia nell'umano del titolo, limitandosi a invocare un nuovo sforzo convergente di politici, sindacati, imprenditori e scienziati per elaborare regole e tutele adeguate e condivise a livello internazionale. La diagnosi è acuta, la terapia rimane vaga e conservatrice





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