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L'endless wedding, una festa di nozze che dura giorni e giorni

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L'endless wedding, una festa di nozze che dura giorni e giorni
Endless WeddingFesta Di NozzeLocation Esclusiva
📆6/6/2026 7:42 AM
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La festa di nozze senza fine, una tendenza che si è diffusa negli ultimi anni, prevede che gli sposi e gli ospiti trascorrano diversi giorni in una location esclusiva per celebrare l'unione religiosa o civile.

L' endless wedding , una festa di nozze che dura giorni e giorni. Questo tipo di evento, che si è diffuso negli ultimi anni, prevede che gli sposi e gli ospiti trascorrano diversi giorni in una location esclusiva , come un castello o una masseria, per celebrare l'unione religiosa o civile.

La festa può durare anche settimane diverse, per rendere il ricevimento ancora più memorabile. Gli ospiti sono intrattenuti con brunch, apericena, party after party e musica dal vivo, mentre i bambini hanno a disposizione attività e intrattenimento. La location deve essere curata con allestimenti scenografici e gadget come ventagli, infradito e repellente per le zanzare.

Il costo di questa tipologia di festa può essere molto alto, con spese per la location, la musica, la cibo e le attività per gli ospiti. Tuttavia, per gli sposi e gli ospiti più stretti, questa esperienza può essere indimenticabile. Ma è anche importante considerare l'impegno mentale e fisico richiesto per trascorrere diversi giorni in una location esclusiva, con atteggiamenti affettati e situazioni che possono rivelarsi faticose

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