L'enigma del soliloquio: quando parlare da soli diventa una prova giudiziaria

Un'analisi approfondita sul fenomeno del dialogo interiore esternalizzato, partendo dal caso di Andrea Sempio, per comprendere se parlare da soli sia un segno di colpevolezza o un normale processo cognitivo di simulazione.

Il caso di Andrea Sempio ha riportato l'attenzione pubblica su un aspetto affascinante e complesso della psicologia umana e della pratica investigativa: il soliloquio. Le intercettazioni ambientali hanno catturato momenti in cui l'uomo, convinto di essere in totale solitudine all'interno della propria automobile, ha iniziato a parlare ad alta voce di dettagli estremamente sensibili, nello specifico riguardanti i video intimi di Chiara Poggi.

Per gli inquirenti, tali registrazioni assumono il valore di una quasi confessione, un momento di vulnerabilità in cui la maschera cade e l'indagato rivela ciò che pensava di tenere segreto. Questo scenario non è un caso isolato nella storia della criminologia. Esistono numerosi esempi di sospettati o condannati che, credendo di non essere ascoltati, hanno iniziato a dialogare con se stessi in cella o durante le pause degli interrogatori, lasciando trapelare elementi cruciali per la ricostruzione dei fatti.

Un esempio emblematico è quello del serial killer statunitense Ted Bundy, che secondo diverse testimonianze tendeva a ricostruire i dettagli dei suoi crimini attraverso lunghi monologhi a voce alta, quasi come se stesse recitando la propria storia per un pubblico invisibile. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra l'utilità probatoria di questi discorsi e il loro significato psicologico.

Parlare da soli non è, come spesso si crede nel senso comune, un sintomo di pazzia, di instabilità mentale o un gesto inconscio dettato dal bisogno di pulirsi la coscienza. Secondo lo psichiatra Claudio Mencacci, direttore emerito di Neuroscienze e Salute Mentale presso l'Asst FBF-Sacco di Milano, questo fenomeno è noto come dialogo interiore esternalizzato.

In termini semplici, si tratta di un processo in cui la persona, invece di limitarsi a pensare in silenzio, decide di verbalizzare i propri pensieri, le proprie emozioni o delle istruzioni operative. Questa pratica è estremamente diffusa e considerata assolutamente normale, anzi, spesso utile per l'equilibrio psichico. Il dialogo ad alta voce, specialmente quando avviene in contesti di assoluta privacy, non rappresenta necessariamente un atto patologico, ma si configura come un sofisticato meccanismo cognitivo di simulazione.

La voce interiore svolge infatti diverse funzioni vitali: permette di rielaborare eventi del passato, di preparare scenari futuri ipotetici o di testare diverse narrazioni, siano esse verità o menzogne, al fine di chiarire le idee e gestire tensioni emotive che altrimenti rimarrebbero irrisolte. L'utilizzo di questo simulatore mentale è particolarmente rilevante in contesti di forte stress, come quello di un processo giudiziario.

Quando un individuo sa di essere oggetto di indagini, il soliloquio può diventare uno strumento deliberato per prepararsi alla realtà processuale. Riscrivere mentalmente o verbalmente alcune scene, chiedendosi cosa sia stato fatto o cosa si sarebbe potuto fare diversamente, serve a controllare meglio l'ansia e a strutturare una difesa o una spiegazione coerente. Non si tratta quindi necessariamente di un impulso generato dal senso di colpa, ma di una strategia di adattamento cognitivo.

In questo senso, spetta esclusivamente all'inchiesta giudiziaria stabilire se ciò che emerge da un'intercettazione corrisponda a una realtà oggettiva o se sia invece una finzione costruita dal soggetto per auto-convincersi o per testare l'efficacia di una certa versione dei fatti. Un elemento cruciale in tutto questo è il contesto fisico. L'abitacolo di un'auto, ad esempio, viene percepito da molte persone come uno spazio personale per eccellenza, un rifugio sicuro e riservato dove ci si sente protetti dallo sguardo esterno.

Questa sensazione di isolamento favorisce l'abbassamento delle difese e incentiva l'esternalizzazione del pensiero, rendendo l'auto uno dei luoghi più comuni per il dialogo interiore ad alta voce. In conclusione, sebbene le intercettazioni possano fornire spunti preziosi agli investigatori, l'interpretazione di questi monologhi richiede un'analisi attenta che tenga conto delle dinamiche psicologiche della mente umana





Corriere / 🏆 2. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Andrea Sempio Psicologia Dialogo Interiore Investigazioni Claudio Mencacci

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Andrea Sempio intercettato: 'Ho visto il video di Chiara e Alberto, lei mi ha rifiutato'Il Papa attende Rubio e insiste: 'Noi con le vittime delle guerre”. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices (ANSA)

Read more »

Andrea Sempio, come sapeva della chiavetta Usb? Il tappetino arrotolato e le ricerche sul Dna: «Andò a ripulirsi dalla nonna»Le intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio parla da solo nella sua auto, con frasi ai...

Read more »

Garlasco, dalle intercettazioni la svolta su Andrea Sempio: ecco cosa sappiamo finoraIl 38enne, in un soliloquio registrato da 'cimici' nella sua auto, avrebbe affermato di 'aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi' e di aver tentato un approccio con la 26enne, respinto. Da qui, secondo la Procura, l'omicidio

Read more »

Andrea Sempio intercettato in auto, la difesa prova a smontare gli audio: «Commentava un podcast»I legali di Andrea Sempio, gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, sono già al...

Read more »

Caso Chiara Poggi: la difesa di Andrea Sempio sulle intercettazioniGli avvocati di Andrea Sempio cercano di smentire le intercettazioni ambientali sostenendo che le frasi confuse fossero commenti a un podcast ascoltato in auto.

Read more »

Garlasco, dalle intercettazioni la svolta su Andrea Sempio: ecco cosa sappiamo finoraIl 38enne, in un soliloquio registrato da 'cimici' nella sua auto, avrebbe affermato di 'aver visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi' e di aver tentato un approccio con la 26enne, respinto. Da qui, secondo la Procura, l'omicidio

Read more »