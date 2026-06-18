Il racconto autobiografico di Wenke Husmann ci fa riflettere sulla capacità umana di provare stupore e meraviglia di fronte ai fenomeni della natura e sul rapporto tra spiegazione razionale-scientifica del mondo e sopravvivenza del senso di mistero e di incanto nell'età adulta.
L'enigma svelato e la nostalgia dell'incanto: la meraviglia nell'era della spiegazione scientifica Il racconto autobiografico di Wenke Husmann si apre con un'immagine di straordinaria suggestione visiva ed emotiva: un' aurora boreale che illumina il cielo notturno di Amburgo, trasformandolo in un gigantesco e dinamico paesaggio di luce colorata.
Davanti a questo scenario, la figlia dell'autrice manifesta una gioia pura, immediata e incondizionata, espressa attraverso lo stupore degli occhi spalancati e la semplice esclamazione di meraviglia. Questo episodio diventa per la scrittrice lo specchio in cui riflettere sulla propria infanzia, un tempo in cui il mondo intero - dalla consistenza del fango al cammino delle formiche - era fonte di un incanto magico che l'età adulta sembra aver progressivamente spento.
La riflessione si sposta su un piano storico e filosofico fondamentale, individuando nell'Illuminismo e nell'affermazione del metodo empirico i fattori che hanno radicalmente mutato il rapporto tra l'uomo e il cosmo. La scienza ha meritatamente scardinato i miti e le superstizioni ancestrali, sostituendo i messaggi divini con spiegazioni razionali e verificabili: l'aurora boreale diventa così il risultato di una collisione tra elettroni e atomi, mentre i colori dei fiori si riducono a combinazioni genetiche.
L'autrice riconosce l'assoluta importanza del pensiero critico e della razionalità, ma denuncia l'effetto collaterale di questo processo, che rischia di rendere il mondo arido e triste se privato del suo mistero intrinseco. Questa profonda nostalgia per la perdita delle illusioni e della magia infantile risuona con forza nella grande tradizione letteraria, trovando un parallelismo perfetto nella filosofia poetica di Giacomo Leopard
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