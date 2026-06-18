Il racconto autobiografico di Wenke Husmann ci fa riflettere sulla capacità umana di provare stupore e meraviglia di fronte ai fenomeni della natura e sul rapporto tra spiegazione razionale-scientifica del mondo e sopravvivenza del senso di mistero e di incanto nell'età adulta.

L'enigma svelato e la nostalgia dell'incanto: la meraviglia nell'era della spiegazione scientifica Il racconto autobiografico di Wenke Husmann si apre con un'immagine di straordinaria suggestione visiva ed emotiva: un' aurora boreale che illumina il cielo notturno di Amburgo, trasformandolo in un gigantesco e dinamico paesaggio di luce colorata.

Davanti a questo scenario, la figlia dell'autrice manifesta una gioia pura, immediata e incondizionata, espressa attraverso lo stupore degli occhi spalancati e la semplice esclamazione di meraviglia. Questo episodio diventa per la scrittrice lo specchio in cui riflettere sulla propria infanzia, un tempo in cui il mondo intero - dalla consistenza del fango al cammino delle formiche - era fonte di un incanto magico che l'età adulta sembra aver progressivamente spento.

La riflessione si sposta su un piano storico e filosofico fondamentale, individuando nell'Illuminismo e nell'affermazione del metodo empirico i fattori che hanno radicalmente mutato il rapporto tra l'uomo e il cosmo. La scienza ha meritatamente scardinato i miti e le superstizioni ancestrali, sostituendo i messaggi divini con spiegazioni razionali e verificabili: l'aurora boreale diventa così il risultato di una collisione tra elettroni e atomi, mentre i colori dei fiori si riducono a combinazioni genetiche.

L'autrice riconosce l'assoluta importanza del pensiero critico e della razionalità, ma denuncia l'effetto collaterale di questo processo, che rischia di rendere il mondo arido e triste se privato del suo mistero intrinseco. Questa profonda nostalgia per la perdita delle illusioni e della magia infantile risuona con forza nella grande tradizione letteraria, trovando un parallelismo perfetto nella filosofia poetica di Giacomo Leopard





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wenke Husmann Aurora Boreale Illuminismo Scienza Meraviglia Leopardi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il piede del runner: la base della performance e della prevenzione infortuniIl fisioterapista spiega quali sono gli esercizi per piedi che un runner dovrebbe fare per rafforzare la muscolatura del piede, prevenendo gli infortuni.

Read more »

Gli assurdi funambolismi verbali dei sostenitori della riforma della cacciaNel difendere l'abominevole ddl, il senatore Bartolomeo Amidei sostiene che sia necessario “difendere e qualificare la figura del cacciatore” e chiama in causa l'articolo 9 della Costituzione. La realtà è passata da tragedia in farsa

Read more »

Maturità 2026: la traccia sulla meraviglia di Husmann scuote gli studentiIl testo proposto come traccia di attualità all'esame di stato 2026, tratto dall'articolo "Funziona a meraviglia" di Wenke Husmann, invita a riflettere sul valore della meraviglia in un'epoca digitale. Una scelta che privilegia la sensibilità e il pensiero critico sulle competenze tecniche.

Read more »

Chi sono gli autori della maturità 2026 Frank Furedi, Wenke Husmann e Vitaliano Brancati: il professore, la giornalista e lo scrittore del '900 difficilmente studiato a scuolaFrank Furedi, Wenke Husmann e Vitaliano Brancati: ecco chi sono gli autori scelti per la Maturità 2026.

Read more »