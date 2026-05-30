L'epidemia di Ebola: l'Europa e l'Italia devono intervenire subito

L'epidemia di Ebola si sta diffondendo rapidamente in Africa. L'Europa e l'Italia devono intervenire subito per contenere la diffusione del virus. Alessandro Vespignani, fisico ed epidemiologo computazionale, spiega come la situazione sia molto preoccupante e come sia necessario agire rapidamente per prevenire la diffusione del virus.

In questo momento, il miglior modo per difendersi dall' Ebola è essere altruisti. L' Europa e l' Italia , per quanto i rischi siano bassi, fanno bene a monitorare la situazione, a controllare chi arriva dalle zone considerate a rischio.

Ma quello che serve davvero è intervenire nell'area dove è concentrata l'epidemia. Alessandro Vespignani, fisico ed epidemiologo computazionale, direttore fondatore del Northeastern Network Science Institute di Boston, è presidente della Fondazione Isi di Torino: ente di ricerca no profit sostenuto dalla Fondazione Crt. I suoi studi hanno avuto un ruolo cruciale nella gestione dell'epidemia in Africa Orientale, tra il 2014 e il 2016.

Due anni dopo la sua attenzione si è spostata proprio in Congo, la stessa regione dove il virus è stato identificato per la prima volta, nel 1976. Non è il virus più cattivo che conosciamo. È noto da tempo, anche se finora è stato studiato meno proprio perché, nella storia, non aveva mai dato luogo ad epidemie particolarmente estese. I contagi spesso erano circoscritti a poche decine di individui.

Invece, questa volta, nel giro di una decina di giorni sono stati registrati oltre mille casi. E, ad oggi, la situazione è molto preoccupante. Direi di no. Ma non era mai successo di aver attivato un'allerta con oltre trecento casi sospetti e numeri che si evolvono velocemente. Fa pensare che l'epidemia sia stata scoperta con grande ritardo.

In quella zona i conflitti armati sono acuti, diverse aree sono di fatto in mano ai ribelli. E ci sono luoghi isolati, difficili da raggiungere e monitorare. Non sarà semplice riportare la situazione sui binari della normalità. Non bisogna confondere un'epidemia, molto importante e che bisogna contenere il prima possibile, con una pandemia.

Il traffico da quella regione non è certo internazionale. È quasi del tutto limitato all'Uganda, dove purtroppo sono stati segnalati alcuni casi. Questo non significa che possiamo voltarci dall'altra parte: limitare il prima possibile la diffusione presenta anche una strategia economica. Gestire casi importati significherebbe sostenere un costo di gestione enorme per via delle profilassi e dell'isolamento.

Bisogna agire, e in fretta, dove il virus si è sviluppato. Dove oggi mancano sistemi sanitari adeguati. Senza un lavoro di contenimento i rischi aumenterebbero per tutti. Dovremmo aver compreso che le emergenze epidemiologiche, in un mondo connesso come il nostro, sono frequenti e per certi versi inevitabili.

Bisogna avere sistemi di prevenzione che funzionano. Più le società sono evolute, come lo è la nostra, più dobbiamo essere preparati. Ogni virus patogeno è una storia a sé. Per questo dobbiamo essere pronti ad avere una risposta a tantissime variabili.

Lo facciamo noi, analizzando i dati dietro un computer, lo fanno i medici impegnati in prima linea. Per questo la cooperazione è fondamentale. Attenzione a credere che sia un fenomeno soltanto americano. Anche in Europa e nella stessa Italia vediamo crescere l'istinto a dubitare degli esperti.

Cresce il numero delle persone che, di fronte a un'emer-genza, pensano subito a una cospirazione. Così non affrontano il problema in maniera razionale e scientifica. La cosa paradossale è che questo atteggiamento è diventato ancora più evidente dopo la pandemia di Covid. Un tempo avremmo tutti univocamente affrontato insieme l'emergenza, con un approccio metodologico comune.

Oggi la situazione, anche all'interno dei singoli Paesi, è decisamente frammentata. Su questo aspetto ho le mie riserve. Gestiamo l'emergenza Ebola ogni tre, quattro anni. Il ruolo della cooperazione internazionale e dell'Oms non è messo in discussione.

Farne oggi una questione di colpe, lo considero fazioso. Penso in termini di ricercatore. La mancanza di fondi sul terreno sicuramente non aiuta. Ma in altri aspetti della ricerca, Negli Stati Uniti come in Europa, i finanziamenti non mancano di certo.

Quelle che spesso sono insufficienti, se non proprio del tutto assenti, sono le strutture locali. E le epidemie africane sono la dimostrazione più chiara. E quando i singoli Stati sono in difficoltà, l'unica ricetta è affidarsi alle agenzie internazionali. E la collaborazione di tutti i Paesi.

È la prima forma di prevenzione. Anche nei casi in cui, come questa volta, i rischi per il resto del mondo restano molto bassi. Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online o tramite la consulenza di esperti. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, Consigli.it riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale





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