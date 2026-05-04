L'epoca d'oro dell'ingiuria: come politica e social media hanno rivoluzionato gli insulti

Un'analisi approfondita sull'aumento degli insulti nella politica e sui social media, con un focus sui nuovi metodi di offesa e sul ruolo di figure come Donald Trump.

Viviamo l'epoca d'oro dell'ingiuria, come sottolineava il linguista Filippo Domaneschi in un libro di qualche anno fa, prima ancora dell'inizio della seconda presidenza Trump. Due sono i principali canali che hanno favorito l'impennata degli insulti: la politica sempre più litigiosamente populistica e i social media .

In politica, i limiti si sono rotti con la seconda Repubblica dei coglioni, del vaffa e dello psiconano. I social media, invece, sono diventati trasmettitori privilegiati di hate speech anonimi, espressi attraverso metafore, similitudini, onomatopee, iperboli, sineddochi, neologismi e altre figure retoriche. Un recente libro di Ilaria Fiorentini, L'italiano dei social network, dedica un capitolo alla maleducazione online.

Se una volta bastava un semplice stronzo o uno degli insulti ben noti, come i cosiddetti slurs, gli epiteti denigratori che colpiscono una persona in quanto membro di un gruppo (terrone, frocio, negro, eccetera), oggi l'epoca d'oro dell'ingiuria ha sviluppato una nuova e ricchissima casistica dell'offesa. Si va dal body shaming, basato sull'aspetto fisico, al revenge porn, la diffusione a scopo vendicativo di foto o video privati dell'avversario, dal cyberbullismo al cyber-stalking.

La rissosità, nella sua componente emotivo-espressiva, è amplificata nei social dalla conoscenza solo virtuale o indiretta tra l'insultante e l'insultato. Si parla infatti di decorporeizzazione dello scambio comunicativo, anche se imperversa anche il turpiloquio tra amici nei gruppi WhatsApp, in cui però prevale l'aspetto giocoso o goliardico degli intercalari (i fanculo, i minchia e i brutto stronzo non hanno sempre lo scopo di ferire).

L'ultimissimo grido dell'insulto, va da sé, si deve al presidente Trump, quotidianamente occupato a insultare chiunque, dai messicani stupratori ai pasdaran pazzi bastardi, dai coniugi-scimmia Obama al disonesto Trudeau, da Assad animale a Kim piccolo uomo razzo al Papa debole e pessimo. La novità è che il tycoon non ha paura di metterci il grugno, firmando con nome e cognome la valanga di improperi che rovescia nei social.

L'altra novità, però, è che a differenza degli altri miliardi di followers sa anche di rimanere impunito





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