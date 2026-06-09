L'Equilibrio Strategico tra Pechino e Mosca: La Trappola della Dipendenza Energetica

Un approfondimento sulle tensioni tra Cina e Russia riguardo al gasdotto Power of Siberia 2 e la volontà di Xi Jinping di evitare l'errore europeo della dipendenza da un unico fornitore.

L'alleanza strategica tra la Cina di Xi Jinping e la Russia di Vladimir Putin è stata spesso descritta come un legame indistruttibile, un fronte comune capace di sfidare l'egemonia occidentale.

Tuttavia, un'analisi più approfondita rivela che questa partnership non è priva di crepe e che le divergenze d'interesse, specialmente in ambito energetico, sono significative. Se da un lato Mosca ha trovato in Pechino un sostegno politico fondamentale per sostenere la sua aggressione in Ucraina, dall'altro la Cina sta gestendo il rapporto con estrema cautela.

Xi Jinping, infatti, sembra aver tratto una lezione preziosa dall'esperienza dell'Unione Europea: non vuole assolutamente che il suo Paese ricada nella trappola di una dipendenza energetica eccessiva da un singolo fornitore, evitando così di trovarsi in una posizione di vulnerabilità strategica simile a quella vissuta da Bruxelles nei decenni passati. Al centro di questa partita a scacchi geopolitica si trova il progetto del gasdotto Power of Siberia 2.

Per il Cremlino, questa infrastruttura non è solo un'opera ingegneristica, ma un imperativo economico e politico. Dopo l'invasione dell'Ucraina e l'imposizione di sanzioni severe, la Russia ha visto evaporare gran parte del suo mercato europeo, che un tempo assorbiva circa tre quarti dei suoi ricavi da gas. Gazprom, il colosso energetico russo, si trova ora in una situazione critica, con investimenti miliardari nei giacimenti di Yamal che rischiano di non essere ammortizzati.

La 'svolta a Oriente' proclamata da Putin mira a reindirizzare questi flussi verso l'Asia, trasformando una crisi in un'opportunità. Tuttavia, nonostante i toni celebrativi dei comunicati ufficiali, i negoziati per il Power of Siberia 2 sono in stallo. Pechino non ha mostrato alcuna fretta nel definire i prezzi, le date di inizio lavori o le quantità di gas da importare, mantenendo una posizione di forza che costringe Mosca a scendere a compromessi.

La ragione di questa freddezza cinese risiede in una strategia di diversificazione estremamente efficace. Negli ultimi venticinque anni, la Cina ha compiuto passi da gigante nell'incremento della propria produzione interna di gas naturale, passando da 27 miliardi di metri cubi nel 2000 a una previsione di circa 260 miliardi per il 2025.

Pechino non si è limitata allo sfruttamento dei giacimenti convenzionali, ma ha investito massicciamente in tecnologie per l'estrazione di shale gas e gas da carbone, rendendo il Paese molto meno dipendente dalle importazioni estere. Questa autonomia energetica crescente permette a Xi Jinping di trattare con Putin da una posizione di superiorità, sapendo che la Russia ha un bisogno disperato di nuovi sbocchi commerciali, mentre la Cina ha diverse alternative a disposizione.

In conclusione, mentre la Russia cerca di vendere al mondo l'idea di un successo strategico nel pivot verso l'Asia, la realtà è che Mosca sta scivolando verso una crescente dipendenza economica da Pechino. Il Power of Siberia 2, simbolo di questa transizione, rimane un progetto incompiuto che evidenzia i limiti dell'alleanza tra i due giganti.

La Cina, consapevole del potere che deriva dal controllo delle risorse, preferisce mantenere il gas russo come un'opzione tra le tante, piuttosto che come una necessità. Questa asimmetria di potere ridefinisce l'asse eurasiatico, trasformando l'alleanza tra Putin e Xi in un rapporto di convenienza dove la Cina detiene le chiavi della stabilità economica russa





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