L'era dell'info-bulimia: l'organizzazione mentale come strumento di salute

Analisi del sovraccarico informativo e dell'importanza del World Organizing Day per contrastare lo stress cognitivo e migliorare il benessere psicologico.

Siamo immersi in un mondo dove la stanchezza non è più solo fisica o legata a un eccessivo carico di lavoro, ma diventa una condizione mentale costante.

Molti di noi provano la sensazione opprimente di avere troppe schede aperte contemporaneamente nella mente: messaggi in attesa di risposta, scadenze lavorative che invadono le ore serali, notifiche incessanti che disturbano persino il riposo notturno e la gestione quotidiana della famiglia. Questa pressione continua ha ricevuto un nome specifico dagli esperti: info-bulimia.

Si tratta di un sovraccarico informativo cronico che sta alterando profondamente le nostre abitudini, il nostro sonno e, in modo più preoccupante, la capacità del nostro cervello di reagire agli stimoli esterni. Il problema non risiede semplicemente nella mancanza di tempo, ma nella quantità smisurata di input che riceviamo ogni secondo, superando di gran lunga la capacità naturale di elaborazione del cervello umano.

In questo contesto si inserisce il World Organizing Day, la giornata internazionale dedicata all'organizzazione personale e professionale che si celebra ogni 20 maggio. L'obiettivo di questa ricorrenza è dare valore al lavoro dei professional organizer, figure professionali che oggi sono sempre più ricercate sia dalle aziende che dalle famiglie. Queste figure non si occupano solo di mettere in ordine gli spazi fisici, ma aiutano a gestire il tempo, le informazioni e, soprattutto, i carichi mentali.

Durante il convegno Equilibri mentali nell'era del troppo, tenutosi presso la Camera dei Deputati, è emerso come l'era digitale stia generando uno stress cognitivo senza precedenti, riducendo drasticamente la nostra capacità decisionale. Gli studiosi parlano di technostress, ovvero l'invasione pervasiva della tecnologia nella sfera privata, che porta con sé insonnia, irritabilità e un senso di sopraffazione costante. Questo fenomeno ha anche un impatto economico globale devastante, legato alla cosiddetta povertà di tempo, che influisce sulla produttività e sulla salute pubblica.

Un aspetto particolarmente critico riguarda il cosiddetto lavoro invisibile, o mental labor, che ricade prevalentemente sulle donne. La pianificazione domestica, l'organizzazione degli appuntamenti dei figli e la gestione delle scadenze familiari rappresentano un carico cognitivo che non termina mai, creando un conflitto perenne tra vita privata e professionale.

Questo esaurimento emotivo riduce drasticamente la qualità della vita e dimostra che l'organizzazione non deve essere vista come una semplice tecnica di efficienza o un'ossessione per l'ordine, ma come un vero e proprio strumento di benessere psicologico. Imparare a selezionare, eliminare e dare priorità agli impegni significa, in ultima analisi, riprendere il controllo della propria vita, spostando il baricentro delle decisioni dall'esterno all'interno e smettendo di vivere in una costante modalità di gestione delle emergenze.

Le soluzioni proposte dagli esperti e supportate da ricerche scientifiche, come quelle condotte dall'Università Complutense di Madrid, suggeriscono che una formazione specifica sulla gestione del tempo possa ridurre significativamente l'ansia e il rischio di burnout. La chiave sta nel comprendere la distinzione tra ciò che è urgente e ciò che è realmente importante.

Inoltre, emerge il concetto fondamentale di diritto all'oblio organizzativo: la capacità di eliminare attivamente le informazioni inutili, le chat superflue e i dati che occupano spazio mentale prezioso. L'organizzazione moderna viene quindi definita come una forma di ergonomia mentale. Proteggere il proprio equilibrio psicofisico oggi significa avere il coraggio di disconnettersi e di scegliere consapevolmente cosa lasciare andare, per evitare che il rumore di fondo della tecnologia soffochi la nostra capacità di pensare e vivere pienamente





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