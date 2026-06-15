L'Erede: la nuova serie turca in arrivo su Canale 5

Prende il via nel pomeriggio una nuova serie turca che in patria ha raggiunto quattro stagioni e ha avuto successo in oltre 30 Paesi. L'Erede racconta la storia dei fratelli Eren, costretti a crescere in fretta dopo una tragedia improvvisa. Il racconto si muove tra i quartieri popolari di Istanbul e l'ambiente elitario dell'Ataman College, offrendo una panoramica sul contrasto tra ricchezza e povertà. La trama prende il via quando Hatice, domestica della famiglia Atakul, scopre la relazione clandestina tra Akif Atakul e Suzan Ercan. Un incidente stradale, una fuga, una morte improvvisa e una verità manipolata trasformano la storia in una spirale senza ritorno. Serhat diventa il nuovo capofamiglia e deve affrontare molte difficoltà, tra cui la pressione economica e le tensioni familiari. La serie è stata trasmessa in oltre trenta Paesi e in Turchia si è conclusa dopo quattro stagioni e 132 episodi.

Prende il via nel pomeriggio una nuova serie turca che in patria ha raggiunto quattro stagioni e ha avuto successo in oltre trenta Paesi, diventando un vero e proprio fenomeno della serialità internazionale.

La serie, intitolata L'Erede, approda su Canale 5 dopo aver conquistato il pubblico in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e America Latina. La storia è incentrata sulla vita dei fratelli Eren: Kadir, Ömer, Asiye ed Emel, che si ritrovano a crescere in fretta dopo una tragedia improvvisa che cambia per sempre le loro esistenze.

Il racconto si sviluppa tra i quartieri popolari di Istanbul e gli ambienti esclusivi dell'Ataman College, una scuola elitaria dove destini opposti si incrociano, creando uno scontro costante tra mondi diversi. La famiglia Eren, guidata dai genitori Veli e Hatice, vive una quotidianità di sacrifici ma anche di grande unità familiare. Hatice, lavoratrice domestica presso la famiglia Atakul, scopre accidentalmente un segreto che non sarebbe mai dovuto venire alla luce: la relazione clandestina tra Akif Atakul e Suzan Ercan.

Da quel momento, una catena di eventi stravolge la tranquillità di tutti: un incidente stradale, una fuga, una morte improvvisa e una verità manipolata trasformano la storia in una spirale senza ritorno. Durante un viaggio in auto con Hatice, si verifica un tremendo incidente in cui perde la vita Fikret, mentre Hatice finisce in ospedale in condizioni gravissime e Akif si allontana senza prestare soccorso.

Veli, determinato a ottenere giustizia, affronta Akif che insinua che fosse Hatice ad avere una relazione con il suo autista; durante lo scontro, Veli precipita nel vuoto e muore sul colpo. Con la morte del padre, Serhat diventa il nuovo capofamiglia e deve fare i conti con le difficoltà economiche e le pressioni interne. Mentre alcuni parenti valutano soluzioni che rischiano di separarli, Kadir rifiuta qualsiasi ipotesi di divisione.

Un primo sostegno arriva dallo zio Orhan, nonostante le resistenze della moglie Şengül, che obbliga Asiye a lavorare come domestica per contribuire alle spese. La convivenza forzata si trasforma presto in un campo minato di tensioni, e le difficoltà economiche pesano sempre di più. L'Ataman College, centrale nella trama, è stato ricreato per le riprese nei locali del Kemerburgaz Science Private School nel distretto di Eyüpsultan, a Istanbul.

In Turchia la serie ha debuttato su ATV il 20 febbraio 2021 e si è conclusa l'8 giugno 2024 dopo quattro stagioni e 132 episodi, confermandosi come una delle produzioni più di successo del panorama televisivo turco





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