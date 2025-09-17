L,Eredità di Gualtiero Marchesi: Un Corso per Renderla Professionale

Otto anni dopo la scomparsa di Gualtiero Marchesi, la sua filosofia si concretizza in una collaborazione con la Università degli Studi di Milano. Un corso di perfezionamento in Fondamenti di Scienze Culinarie e Innovazione Alimentare mira a formare professionisti capaci di comprendere tutti gli aspetti della ristorazione, dall'alta cucina alla gestione.

A Sankt Moritz, durante un convegno internazionale nel 2015, un ex-dirigente di Microsoft si presentò sul palco e, al termine del suo intervento, rivelò di aver acquistato una casa in Toscana per trasformarla in un ristorante durante la pensione. Spiegò che, secondo lui, cucinare fosse un'attività semplice.

Il relatore successivo fu Gualtiero Marchesi, che alzò gli occhi al cielo e, con la sua consueta ironica eleganza, rispose al signore: «Io faccio proprio quel mestiere che lei, come molti altri, crede sia facile da improvvisare. Invece non avete idea di quanto impegno, studio e disciplina siano necessari». Marchesi invitò l'uomo a riconsiderare i suoi progetti pensionistici. Questo episodio è solo uno dei tanti che caratterizzano la vita del grande chef e testimoniano quanto avesse sempre preso sul serio la sua professione, e quanto detestasse chi si inventava oste o cuoco senza averne le basi. Non perdeva occasione per ribadire l'importanza di tutti gli elementi che contribuiscono alla formazione di un ristoratore: dagli spazi all'attrezzatura, dalla conoscenza degli ingredienti a quella delle tecniche e delle novità, dalla capacità di accogliere a quella di gestire.





