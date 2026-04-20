L'eredità dimenticata del Teatro Club: Gerardo e Anne Guerrieri tra avanguardia e memoria

Un approfondimento sulla storia del Teatro Club di Roma, il progetto rivoluzionario di Gerardo Guerrieri e Anne d'Arbeloff che ha aperto le porte del teatro italiano alle avanguardie internazionali del secondo dopoguerra.

Spesso, quando si ripercorrono le vicende del teatro italiano tra gli anni Sessanta e Settanta, il dibattito si cristallizza pigramente attorno al fenomeno delle cantine romane, trascurando colpevolmente un'esperienza di respiro internazionale e di valore culturale ben più profondo, iniziata già nel corso degli anni Cinquanta.

Ci riferiamo all'avventura intellettuale di Gerardo Guerrieri (1920-1986), regista, traduttore, critico e raffinato studioso, e di sua moglie Anne d'Arbeloff (1925-2022), figura poliedrica di viaggiatrice, giornalista e straordinaria organizzatrice. Uniti da un legame profondo e da una visione comune, Gerardo e Anne furono pionieri nell'idea che il teatro dovesse agire come un potente strumento di abbattimento delle barriere sociali e culturali, fungendo da ponte per un dialogo autentico tra le nazioni in un dopoguerra che cercava faticosamente di ricostruire la propria identità morale. Il Teatro Club, creatura di questa coppia visionaria, nacque in un contesto difficile, privo di finanziamenti pubblici nelle sue fasi iniziali, ma capace di prosperare grazie a una rete di sostenitori di eccezionale caratura intellettuale. Figure del calibro di Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Vittorio Gassman, Alberto Moravia e Federico Fellini compresero immediatamente la portata innovativa di questo centro, che trasformò Roma in un crocevia del teatro mondiale. Grazie al Teatro Club, il pubblico italiano poté confrontarsi per la prima volta con realtà rivoluzionarie come il Living Theatre, Peter Brook, Tadeusz Kantor, Merce Cunningham e il Caffè La Mama di Ellen Stuart, affiancati da tradizioni millenarie come il teatro Nō giapponese, le danze balinesi e l'arte dei burattini di Sergey Obraztsov. Questa apertura non fu solo una scelta di programmazione, ma un atto politico e culturale volto a contaminare le arti, superando la dicotomia tra cultura alta e bassa attraverso l'invenzione di formati inediti, come le conferenze-spettacolo e i workshop tematici che oggi diamo per scontati nelle moderne pratiche teatrali. L'eredità di Guerrieri non si limitò alla mera ospitalità internazionale; egli fu un precursore nell'analisi del mestiere dell'attore, promuovendo momenti di riflessione collettiva e autocritica, e dimostrò un'attenzione pionieristica verso il pubblico dei più giovani, ben prima che il teatro-ragazzi divenisse una disciplina istituzionalizzata. Grazie all'impegno instancabile della figlia Selene e del ricercatore Stefano Geraci, il lavoro del Teatro Club è stato finalmente sottratto all'oblio. La recente nascita dell'Associazione Culturale Gerardo Guerrieri e la pubblicazione di lavori di documentazione, come l'Album edito da Pandion nel 2025 e la mostra virtuale dedicata, permettono oggi di riscoprire il valore di un'esperienza che ha segnato profondamente la storia teatrale del nostro Paese, dimostrando quanto la visione di pochi possa trasformare la cultura di un'intera generazione





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gerardo Guerrieri Teatro Club Anne D'arbeloff Storia Del Teatro Avanguardia Teatrale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Anne Hathaway sul red carpet del Breakthrough Prize in California... (ANSA)

Read more »

Tesi e (oltre 400) corti in memoria di Francesco ValdiserriMartedì 21 aprile al Teatro Ateneo, consegna dei premi di laure

Read more »

Turchia, Montella: 'Ho cercato di avvicinare la mia strategia a quella dei giocatori nei club'Ospite negli studi di Sky Calcio Club, il ct della Turchia Vincenzo Montella commenta così l’accesso ai Mondiali 2026 della sua Nazionale, impresa non riuscita all0Italia: “Abbiamo costruito una

Read more »

Premio Wondy, al Teatro Manzoni si raccontano storie di resilienzaLunedì 20 aprile torna a Milano uno degli appuntamenti più intensi del panorama culturale: sul palco finalisti, letture d'autore e l'energia di Arisa. Conduce Francesca Barra

Read more »

Quando Roma divenne capitale della scena internazionale: la storia dimenticata del Teatro ClubAnimato fra 1957 e 1984 da Gerardo Guerrieri, regista, traduttore, e sua moglie Anne d'Arbeloff, viaggiatrice, poetessa. Grazie al Teatro Club, Roma si sprovincializzò

Read more »

Lukaku rientra a Napoli e riparte per il Belgio: l'incontro il club, cosa è successoL'attaccante belga è stato a Castel Volturno col suo agente, gli è stata comunicata la multa per l'allontanamento, la pagherà. Ha bisogno di altre due settimane per completare la riabilitazione, ed è tornato a casa

Read more »