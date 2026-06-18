L'errore al tumori: Bertolaso si scusa, ma la sanità pubblica italiana è in crisi

L'Istituto nazionale dei tumori è un punto di riferimento mondiale per la diagnosi e la cura delle malattie oncologiche, ma recenti errori e decisioni hanno messo in discussione la sua credibilità. Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, si è scusato per l'errore, ma la crisi della sanità pubblica italiana è più profonda.

Guido Bertolaso , ex capo della Protezione civile, è un nome conosciuto in tutta Italia: oggi è assessore al Welfare della Regione Lombardia. Se hanno qualche minuto, in queste giornate in cui si parla così tanto di riforma della Sanità , potrebbero dedicare un po' di tempo a quanto sta avvenendo all'Istituto nazionale dei tumori: un ospedale all'avanguardia, che solo per volontà dei suoi fondatori ha sede a Milano, ma è un punto di riferimento mondiale per la diagnosi e la cura delle malattie oncologiche.

La vicenda riguarda un paziente vittima di un gravissimo errore, promossa proprio da Bertolaso, che ha dato a un paziente una terapia antitumorale non dovuta e destinata all'altro paziente. Queste le sue parole, come le ha riferite al: 'Il rischio zero purtroppo non esiste'. È vero, anche nella scienza medica.

'Con il paziente e la sua famiglia non possiamo far altro che scusarci. Faremo di tutto perché l'errore non accada di nuovo'. È il minimo che ci si aspetti.

'Attiveremo l'assicurazione per quantificare il risarcimento, ne ha diritto'. Ecco, fermiamoci qui. Sono proprio queste le parole che rompono l'incantesimo: la salute di una persona, in un momento difficile della sua vita, vale soltanto la fredda quota stabilita dal perito di un'assicurazione? O, almeno nelle parole ufficiali di un funzionario pubblico, dovrebbe essere inestimabile?

Di fronte a un fatto così grave, alludere al risarcimento ricorda quegli automobilisti un po' così che dopo averti sfasciato la fiancata al parcheggio, ti dicono: 'È inutile che protesti, tanto sono assicurato'. La storia. Dopo uno scambio di campioni di laboratorio, a un paziente viene somministrata una terapia antitumorale non dovuta e destinata all'altro paziente. Può capitare, è vero.

Ma se si mettono insieme tanti altri fatti, come dovrebbero fare il ministro Schillaci e l'assessore Bertolaso, ci si accorge che nell'istituto, che ancora richiama malati fiduciosi da tutta Italia, lo scambio dei campioni è l'evento sentinella. Esattamente come in una compagnia aerea, l'incidente è il risultato di una concatenazione che chiama in causa la gestione, l'addestramento, la manutenzione e la direzione.

Secondo la Rappresentanza sindacale unitaria e il Sindacato generale di base, l'errore è infatti la conseguenza di decisioni che stanno - secondo loro - offuscando il prestigio dell'ospedale. Tanto che chiedono le dimissioni immediate della direttrice generale.

Ecco l'elenco degli altri 'eventi', che ricopiamo dai volantini distribuiti in questi giorni: sostanziale chiusura di una struttura di anatomia patologica; soppressione della struttura di laser terapia attiva da oltre 20 anni con circa 5mila prestazioni l'anno e punto di riferimento nazionale; ricorso all'Anac per fantomatici controlli di presunti danni erariali mai riconosciuti; deliberare consulenze in punti strategici di comando ritenendo i dirigenti assunti non sufficientemente preparati; generare un pessimo clima organizzativo tra i dipendenti. E ancora: mancata valorizzazione del personale della ricerca; blocco delle assunzioni in dirigenza; mancato riconoscimento dei titoli e delle competenze; mancata sostituzione del personale della ricerca e impoverimento delle risorse umane; mancata copertura economica da parte della Regione.

Guido Bertolaso ha dimostrato le sue capacità in Lombardia, anche quando si è trattato di mettere a regime la vaccinazione anti covid per milioni di persone, salvando così migliaia di vite. E, lo speriamo, saprà intervenire anche a favore dei malati di cancro che percorrono centinaia o migliaia di chilometri fino a Milano, alla ricerca di una cura efficace.

Lo scambio dei campioni e le strutture soppresse senza alcuna spiegazione scientifica sono infatti gli allarmi che fanno dell'Istituto nazionale dei tumori il simbolo della sanità pubblica italiana: dove l'eccezionale lavoro di medici, infermieri e oss e l'inestimabile fiducia dei loro pazienti vengono sacrificati non in nome del progresso della Medicina, ma della soppressione ingiustificata di prestazioni. Magari a beneficio dei concorrenti privati.

E di fronte a questi eventi sentinella, caro ministro, caro assessore, cara direttrice generale, nessuna assicurazione ci può risarcire





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