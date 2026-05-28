L'esercito del Kuwait intercetta minacce missilistiche e di droni ostili

L'esercito del Kuwait ha dichiarato di essere in grado di intercettare minacce missilistiche e di droni ostili, ma non ha fornito informazioni su eventuali fonti di tali minacce. La dichiarazione è stata fatta dopo un attacco statunitense contro un'operazione di droni iraniani che minacciava forze americane e navi commerciali nello Stretto di Hormuz.

L'esercito del Kuwait ha dichiarato di essere in grado di intercettare minacce missilistiche e di droni ostili, ma non ha fornito informazioni su eventuali fonti di tali minacce.

La dichiarazione è stata fatta dopo un attacco statunitense contro un'operazione di droni iraniani che minacciava forze americane e navi commerciali nello Stretto di Hormuz. L'Iran ha confermato l'attacco statunitense e ha affermato di aver preso di mira una base aerea americana dopo un attacco statunitense vicino all'aeroporto di Bandar Abbas. I Paesi del Golfo, compreso il Kuwait, hanno subito attacchi missilistici e con droni durante la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Le ostilità si sono in gran parte attenuate dopo l'entrata in vigore di un cessate il fuoco in aprile, ma sono stati lanciati droni dall'Iraq verso i Paesi del Golfo, tra cui l'Arabia Saudita e il Kuwait





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