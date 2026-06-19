Le organizzazioni per i diritti umani definiscono tali attacchi come 'esecuzioni extragiudiziali', mentre Washington li presenta come operazioni mirate contro i 'narco-terroristi'. L'amministrazione del presidente Donald Trump sta conducendo attacchi contro imbarcazioni che accusa di trasportare stupefacenti. Gli esperti e i difensori dei diritti umani hanno messo in discussione la legalità di tali attacchi.

L'esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito un'imbarcazione nel Pacifico orientale, causando la morte di tre uomini. Le organizzazioni per i diritti umani definiscono tali attacchi come 'esecuzioni extragiudiziali', mentre Washington li presenta come operazioni mirate contro i 'narco-terroristi'.

L'amministrazione del presidente Donald Trump sta conducendo attacchi contro imbarcazioni che accusa di trasportare stupefacenti. Gli esperti e i difensori dei diritti umani hanno messo in discussione la legalità di tali attacchi. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha affermato che l'imbarcazione presa di mira era gestita da 'organizzazioni terroristiche designate' e stava 'transitando lungo rotte note per il narcotraffico'. Human Rights Watch e Amnesty International considerano tali attacchi come esecuzioni extragiudiziali illegali.

L'American Civil Liberties Union definisce le affermazioni dell'amministrazione Trump contro coloro che sono presi di mira come 'affermazioni infondate e allarmistiche'. Gli attacchi dell'esercito statunitense contro tali imbarcazioni hanno causato la morte di oltre 200 persone da settembre. L'amministrazione Trump ha accusato di trasportare stupefacenti più di 60 imbarcazioni, ma non ha fornito prove a sostegno delle proprie affermazioni.

Le organizzazioni per i diritti umani sostengono che gli attacchi siano una violazione dei diritti umani e chiedono che vengano sospesi immediatamente. La situazione è particolarmente delicata perché gli attacchi sono avvenuti in un'area di alta intensità di traffico di droga. L'esercito statunitense ha affermato di aver agito in conformità con le norme internazionali, ma le organizzazioni per i diritti umani sostengono che gli attacchi siano illegittimi e che vengano utilizzati come strumento di politica estera.

La situazione è stata resa ancora più complessa dalla recente decisione del presidente Trump di aumentare la presenza militare nel Pacifico orientale. L'amministrazione del presidente Donald Trump sta conducendo attacchi contro imbarcazioni che accusa di trasportare stupefacenti.

Gli esperti e i difensori dei diritti umani hanno messo in discussione la legalità di tali attacchi. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha affermato che l'imbarcazione presa di mira era gestita da 'organizzazioni terroristiche designate' e stava 'transitando lungo rotte note per il narcotraffico'. Human Rights Watch e Amnesty International considerano tali attacchi come esecuzioni extragiudiziali illegali. L'American Civil Liberties Union definisce le affermazioni dell'amministrazione Trump contro coloro che sono presi di mira come 'affermazioni infondate e allarmistiche'





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